Delali bomo dlje, tako je odločila koalicija

Piše: Spletni časopis

“Da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države, ki bi nastale zaradi zamude roka izpolnjevanja mejnikov po Načrtu za okrevanje in odpornost in zaradi zamude realizacije odločbe ustavnega sodišča.”

Tako so iz vlade z lastno šlamparijo in nedelom pojasnili, zakaj nameravajo v parlamentu po postopku za vojne, naravne katastrofe in izjemne potrebe države bliskovito prisiliti ljudi, da delajo dlje pred upokojitvijo, povišati nadomestila za brezposelnost, drugače urediti možnost dodatnega dela upokojencev, odpraviti neustavnost pri agencijskem delu… Ker vladajoči kršijo poslovnik in ravnajo nerazumno, sta obstrukcijo hitrega odločanja parlamenta napovedali obe opozicijski stranki: SDS in NSi.

Da so predlogi, ki jih vladajoči sprejemajo po postopku za vojno ali naravno katastrofo, tudi ustavno sporni, pa opozarja zakonodajno pravna služba DZ. Med drugim tako: “Predlog zakona v prehodnih določbah spreminja drug zakon, tj. Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1), kar je dopustno samo, če so spremembe uskladitvene narave. Vendar pa je tudi v takem primeru priporočljivo pripraviti novele vseh zadevnih zakonov in zagotoviti njihovo sočasno obravnavo in sprejetje. Predlagana dopolnitev ZDR-1, s katero se ureja ukrep za podaljševanje delovne aktivnosti, tj. krajši delovni čas delavca pred upokojitvijo (58. člen Predloga zakona), ni uskladitvene narave, poleg tega pa se ta dopolnitev začne uporabljati šele 1. januarja 2026. Takšen pristop zmanjšuje pravno varnost in preglednost pravnega reda (2. člen Ustave).”

Celotno mnenje zakonodajno pravne službe lahko preberete na koncu članka.

Opozicijska SDS je zaradi ponovne zlorabe v parlamentu, ko odločanje o pomembnih zakonih poteka brez možnosti, da bi poslanci ugotovili, za kaj sploh gre, napovedala obstrukcijo vratolomnega potrjevanja novosti poslancev Svobode, SD in Levice z izrednimi sejami še ta teden. Pozneje je obstrukcijo napovedala še NSi. Že prej so predstavniki NSi in nepovezanih poslancev protestirali v kolegiju predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič, da gre znova za brezumno zlorabo parlamenta, a kot običajno ni zaleglo. Z večino, ki jo imajo, vladne stranke vsakič izglasujejo, da smejo karkoli. Tudi povsem očitno kršiti pravila in ravnati nerazumno. Zaradi ponavljajočih se zlorab največja opozicijska stranka SDS na kolegije protestno že dalj časa sploh več ne hodi.

Iz SDS so zaradi grobe zlorabe politične moči in onemogočanja normalnega odločanja parlamenta napovedali obstrukcijo današnje seje odbora in izredne seje parlamenta, na kateri nameravajo vladne stranke ta teden spremembe ekspresno potrditi, čeprav poslanci niso imeli časa niti, da bi jih pošteno prebrali. Tako so iz SDS napovedali obstrukcijo:

“Poslanska skupina SDS napoveduje obstrukcijo 45. nujne seje Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki bo potekala v četrtek, 19. junija 2025, ob 14. uri, ter 106. izredne seje Državnega zbora, sklicane za petek, 20. junija 2025. Na obeh sejah bo obravnavan Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-I), nujni postopek, EPA 2221-IX. Vlada in koalicija znova zlorabljata institut nujnega postopka, s čimer ustvarjata navidezne izredne razmere in onemogočata temeljito zakonodajno razpravo. Takšno ravnanje pomeni neposredno kršitev poslovniških določil in zmanjšuje demokratične standarde zakonodajnega postopka. Zaradi nasprotovanja takšnemu načinu dela in v duhu spoštovanja zakonodajnega reda bo Poslanska skupina SDS obstruirala obe seji. Na podlagi drugega odstavka 65. člena Poslovnika Državnega zbora bodo člani poslanske skupine na sejah odsotni.

Poslanska skupina SDS ostaja zavezana vsebinskemu delu, preglednim postopkom in varovanju parlamentarnega dostojanstva.“

Janez Cigler Kralj iz NSi je na kolegiju pred tem neuspešno protestiral tako: “Dovolj dolgo se je vedelo, kakšna je odločba Ustavnega sodišča. Dovolj dolgo je bil znan mejnik iz načrta za okrevanje in odpornost. Mislim, da smo ga še celo pred več kot tremi leti postavili. Tako, da ni čisto nobenega razloga za nujno obravnavo tako obsežnega zakona, tako obsežnih sprememb trga dela in ne bodo nastale nobene nepopravljive posledice. Lahko rečem, če sem malo ciničen, da postajajo nepopravljive posledice ravno zaradi tega, ker tako gremo z nujnimi postopki in izrednimi sejami. Še enkrat pa opozarjam tudi na vlogo vseh strokovnih služb, recimo Zakonodajno-pravne službe, strokovnih služb, poslanskih skupin, ki delajo v nemogočih razmerah, nimamo pa izrednih razmer v državi.”

Anže Logar (nepovezani) pa tako: Smo v bistvu zgroženi nad proceduro, ki jo ta koalicija vodi praktično skozi cel mandat. Torej, nenehne izredne seje in nenehni nujni in skrajšani postopki o zakonih, ki so v bistvu sistemski, kar dejansko vzbuja dvom v rešitve, ki jih na koncu koncev mora od časa do časa potem popravljati tudi Ustavno sodišče. Čeprav je bila zaveza te koalicije na začetku mandata, da bodo pa vrnili pravno državo nazaj v državo. Dogaja se pa ravno nasprotno.”

Mnenje pravnikov v parlamentu o novostih, ki se sprejemajo po vojaško kot da smo v vojni ali sredi naravne katastrofe, je takšno: