Dejstvo je, da so za tragedijo v Novem mestu odgovorni vladajoči – in Golob to zelo dobro ve!

Piše: Vida Kocjan

Dolenjska ima dovolj! Pred lokalom v središču Novega mesta, kjer se zbirajo mladi, je v soboto ponoči prišlo do tragedije. Skupina je napadla očeta, ki je prišel v lokal po sina. Ta ga je poklical, ker so mu grozili Romi. Očetovsko skrb je oče plačal z življenjem. Umrl je 48-letni Aleš Šutar, oče dveh otrok in v Novem mestu zelo priljubljen. Ubili naj bi ga bili s hladnim orožjem, česar pa Golobovi javnosti ne razkrijejo. O tem poročajo v tujini.

Po pričevanju očividcev je sin poklical očeta, ker se ni počutil varno zaradi Romov, ki so ga nadlegovali. Oče je poskušal pomiriti strasti, obkolili so ga, trije so bili pred njim, dva za njim, brutalno so ga pretepli, eden od udarcev je bil usoden. Umrl je 48-letni Aleš Šutar, oče dveh otrok in v Novem mestu zelo priljubljen.

Eden od pričevalcev je povedal, da je rešilec potreboval veliko časa, da je prišel, varnostniki naj bi samo gledali, storilci pa so bili ves večer v lokalu. Že prej so pretepli nekoga in je posredovala policija. Prišli so nazaj in se vedli, kot da se ni nič zgodilo.

Mlade je ustrahovalo in nadlegovalo več kot 15 Romov

Rok Vovko, ugledni gostilničar iz okolice Novega mesta, je nato na družbenih omrežjih zapisal, da je mlade pred študentskim lokalom ustrahovalo in nadlegovalo več kot 15 Romov. Uro pred umorom Aleša Šutarja so se tudi stepli med sabo, in sicer »morilec 21-letni Rom iz Šentjerneja in še en fant albanske nacionalnosti«. Slednji je bil zelo poškodovan, je zapisal Vovko in dodal: »Prišli so policisti, popisali fante, napisali plačilne naloge in odšli. Potem pa je prišlo do usodnega dogodka, v katerem je žal umrl naš prijatelj in miroljuben someščan, ki je bil nedaleč od dogodka. Hotel je zaščititi svojega sina pred nasiljem, kot bi storil vsak oče za svoje otroke.«

Pojasnil je še, da takšni dogodki na Dolenjskem »žal niso redki«. Vprašal je, kdo od vlade in poslancev bo prevzel odgovornost, predsednika vlade Roberta Goloba pa, ali bo ukrepal in zaščitil poštene, delavne ljudi in njihove otroke. Ali bo že enkrat naredil red tam, kjer je najbolj potrebno?

Golob in vlada so se namreč vso soboto delali »nevedne«, predsednik vlade se je na družbenih omrežjih odzval šele sredi noči na nedeljo, več ur po tem, ko je bilo že jasno, da je Novomeščan Aleš Šutar zaradi posledic romskega nasilja v bolnišnici umrl, in 24 ur po dogodku pred lokalom.

Policija molči

Dokaj molčeči so bili tudi na policiji, čeprav je v Novem mestu vrelo vso soboto. Prvo informacijo so s Policijske uprave Novo mesto poslali šele pozno popoldne. Sporočili so, da so bili o dogodku pred lokalom na Rozmanovi obveščeni nekaj po 2.30. Zapisali so, da je bil napadeni moški z reševalnim vozilom odpeljan v bolnišnico (ta je nekaj sto metrov stran od lokala) in je po podatkih zdravstvenega osebja hudo poškodovan. Policisti pa so na podlagi informacij popoldne izsledili in odvzeli prostost 20-letnemu osumljencu, kot so zapisali. Njegove identitete, kot je običajno pod to vlado, niso razkrili.

Z občine opozorili na romsko problematiko

Bolj jasni pa so bili na mestni občini Novo mesto. Oglasili so se prvi in javnosti podali nekaj več informacij. Zapisali so, da napad na občana obsojajo, nasilni dogodek pa »na žalost dokazuje, da se romska problematika, na katero župani jugovzhodne Slovenije in Posavja opozarjajo že dalj časa, opazno poslabšuje«. Edina pristojna za reševanje problematike je država, ki pa »kljub resnosti situacije ne ukrepa«. Dodali so, da je »napadeni občan trenutno v kritičnem zdravstvenem stanju, storilec pa v policijskem pridržanju«. Napadeni Aleš Šutar je nato umrl, minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in direktor Policije Damjan Petrič pa sta v oddaji 24ur pojasnjevala, »da je stanje napadenega stabilno«. Aleš Šutar je bil takrat mrtev že najmanj dve uri. Tudi to kaže na nemogoče ravnanje vladajočih. Funkcionarja se niti pozanimala nista, kako je z žrtvijo romskega nasilja.

Z novomeške občine pa so sporočili, da je župan Gregor Macedoni v rednem stiku tudi s predstavniki policije in pristojne poziva k ničelni toleranci do nasilja. Zahteval je takojšnje ukrepanje tako v primeru napada kot pri spremembi kazenske zakonodaje. »Predstavniki vlade, uradniki ministrstva za pravosodje in pravosodni sistem se bodo morali zavedati, da je preveč ščitenja krivih in premalo varovanja nedolžnih«. Dodali so, da je na jugovzhodu Slovenije preveč dejanskih žrtev s trajnimi fizičnimi poškodbami, posttravmatskimi stresnimi motnjami in zdaj tudi smrt občana.

Z občine so opozorili še na poslabševanje varnostnih razmer v tem delu Slovenije. Občani in občanke upravičeno pričakujejo aktivno in pravično delovanje pristojnih organov, ki bodo storili vse potrebno za zagotovitev njihove varnosti ne glede na to, kateri etični skupini pripadajo storilci kaznivih dejanj.

Izredna seja občinskega sveta, shod in protest

Pozneje je župan sklical izredno sejo občinskega sveta. Potekala je v torek, na seji pa so obravnavali izključno varnostno problematiko v regiji. Na sejo so povabili predsednika vlade Roberta Goloba, ministre Boštjana Poklukarja in Luko Mesca (za delo) ter ministrico Andrejo Katič (za pravosodje). Dodatno so bili vabljeni generalna državna tožilka RS Katarina Bergant, podpredsednica Vrhovnega sodišča Nina Betetto, generalni direktor policije Damjan Petrič, direktor Policijske uprave Novo mesto Igor Juršič in v. d. direktorice Urada za narodnosti Danica Polak Gruden.

Hkrati je občina občane pozvala na shod za izboljšanje varnostne situacije, potekal pa je v času izredne seje. O tem pa bomo še poročali.

Poklon umrlemu Alešu

V Novem mestu in okoli je zavrelo. V nedeljo so prebivalci ves dan prižigali sveče na prostoru, kjer je umrl 48-letni Aleš Šutar. Kljub dežju in nizkim temperaturam jih je več kot tisoč molče, z žalostjo in s solzami v očeh v Alešev spomin prižgalo svečo.

Golob se je skril pred državljani

Novo mesto so popoldne obiskali še Robert Golob, Boštjan Poklukar in Andreja Katič, ki pa niso zmogli niti toliko empatije, da bi obiskali nesrečni kraj in prižgali svečo. Nasprotno, Golob se je ustrašil državljanov in novinarjev, zato je v Novo mesto vnaprej poslal specialno policijsko enoto. Njega so nato pripeljali v enem od zatemnjenih vozil, srečanju z državljani, člani družine ubitega in z Aleševimi sodelavci iz bližnjega lokala Pri vodnjaku, kjer je bil pokojni zaposlen, pa se je na široko izognil. Goloba so pripeljali po stranski ulici k zadnjemu vhodu, kar ni se upal pokazati ljudem.

Po srečanju z županom in njegovimi sodelavci, navzoč je bil tudi nedavno pretepeni ribniški župan Samo Pogorevc, je govoril o nujnosti drastičnih sprememb zakonodaje. Obljubil pa jim ni nič konkretnega, kakor je to nato v večerni oddaji Ura moči na Planetu 18 dejal novomeški župan Gregor Macedoni.

Katičeva in Poklukar odstopila, a to ni rešitev

Še pred tem smo izvedeli, da sta z ministrskih mest odstopila Poklukar in Katičeva. Slednja je to, da bo Golobu ponudila odstop, novinarjem razkrila že v nedeljo dopoldne, pred skupnim sestankom. Poklukar ob prihodu na sestanek h Golobu v vladno palačo izjav ni dajal, nekateri so poročali, da »nikakor ne bo odstopil«. Nato je prišlo do preobrata, odstopila sta oba, Golob pa je to sprejel. S tem pa je le reševal svojo kožo. Sprenevedal se je, da bi »njegov odstop v tem trenutku pomenil samo beg pred odgovornostjo«. Za Katičevo se je tudi izvedelo, da je z mesta pravosodne ministrice želela odstopiti že pred kratkim, ko je kot poslanec SD odstopil Jani Prednik. Kot naslednja na vrsti za poslanski mandat naj bi ga nasledila prav Andreja Katič, vendar viri navajajo, da so ji v SD odstop preprečili. Zdaj je našla rešitev zase. Na ministrstvu sicer vlada velika anarhija, Katičeva stanja v pravosodju ni obvladovala. Nasledila je Dominiko Švarc Pipan, znano po aferi nakupa stavbe na Litijski v Ljubljani.

Janša: Smrt imajo posredno na vesti Golob in koalicija

Odzivi na nasilje v Novem mestu, sobotno tragedijo, ki je terjala življenje mladega moža in očeta, je sprožilo številne odzive. Med prvimi se je odzval Janez Janša, predsednik Slovenske demokratske stranke (SDS).

Janša je svojcem in prijateljem umorjenega Novomeščana Aleša Šutarja najprej izrekel sožalje, nato pa zapisal, da imajo to smrt posredno na vesti predsednik vlade Robert Golob in njegova koalicija. »Prišli smo celo tako daleč, da si očividci umora ne upajo odkrito nastopiti pred kamero.« – »Predsednik vlade je nastavil nesposobnega ministra Poklukarja in nesposobno ministrico Katičevo, ju ves čas podpiral v njuni ignoranci romske problematike in uporabi dvojnih meril. Ni poslušal opozoril prizadetih ljudi, niti županov niti opozicije. Še več, vladajoči so se posmehovali predlogom županov in opozicije, ki bi omejili in preprečili nasilje. Namesto da bi zaščitila ljudi, je oblast ščitila kriminalce.«

Janez Janša je napovedal velik shod v Ljubljani, ki bo potekal na dan izredne seje o romskih vprašanjih. Na shodu bodo zahtevali odgovornost vseh, ki so doslej tiščali glavo v pesek.

Janez Janša: »Edina spodobna poteza, ki jo danes lahko še naredi predsednik vlade, je takojšen odstop«

Janez Janša, predsednik SDS: Krivci za današnjo smrt očeta, ki je pred romskim napadom želel zaščititi svojega sina, so:

– levičarska politika oz. politiki zaradi vzpostavljanja dvojnih meril;

– sodstvo in tožilstvo zaradi uporabe dvojnih meril pri sankcioniranju kaznivih dejanj Romov;

– minister in vodstvo policije zaradi omalovaževanja resnih opozoril in znakov slabšanja varnostne situacije.

Edina spodobna poteza, ki jo danes lahko še naredi predsednik vlade, je takojšen odstop. Sicer protesti v Novem mestu ne bodo dovolj, treba bo v Ljubljano na Gregorčičevo.«

Prejšnja vlada in nato župani pripravili spremembe, Golobovi so jih zavrnili kar štirikrat

Gregor Macedoni, župan mestne občine Novo mesto, je ogorčen nad delovanjem Golobove koalicije. V nedeljo zvečer je za Planet TV dejal, da jim tudi zdaj Robert Golob »ni ničesar obljubil«.

Vladajoči (Gibanje Svoboda, SD in Levica) so se posmehovali predlogom županov in opozicije (SDS in NSi), ki bi omejili in preprečili nasilje. Poskusi prepričati odgovorne v Ljubljani, da so težave resne, da se stanje brez ustreznih zakonskih rešitev ne bo izboljšalo in da v ozadju ne gre za sovraštvo, ampak za željo po reševanju stvari, so bili številni.

Spomnimo. Sveženj zakonodajnih sprememb je pripravila že Janševa vlada. Zmanjkalo je časa za sprejetje. Golobova koalicija je nato vse z nasmehom in s posmehovanjem zavrnila. Nato so župani enajstih občin Jugovzhodne Slovenije (Dolenjske, Bele krajine in Kočevsko-ribniškega območja) in Posavja zakone pregledali in jih v državni zbor vložili s podpisi več kot 31 tisoč volivcev in volivk. S spremembami so želeli doseči sistemsko reševanje predvsem romske problematike. Golobov glasovalni stroj v državnem zboru pa je to zavrnil kar štirikrat.