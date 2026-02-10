Davos, globalisti in razvrat: kdaj se bo Evropa izkopala iz prebujenske blaznosti in kaj je prebledelim evropskim voditeljem povedal Trump?

Piše: Bogdan Sajovic

Nastaja novi svetovni red, kar je bilo vidno na pravkar končanem Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu. Elon Musk je prinesel optimistično vizijo prihodnosti. Donald Trump je kritiziral evropske voditelje. Sledenje globalistični agendi uničuje našo celino. Energija je ključna za razvoj umetne inteligence.

V švicarskem Davosu je pretekli teden potekal 56. Svetovni gospodarski forum (The World Economic Forum – WEF) oziroma Davos 2026. Od 19. do 23. januarja je na njem sodelovalo okoli 3.000 pomembnežev iz več kot 130 držav, vključno z voditelji držav, predstavniki vlad, civilne družbe in akademskih ustanov. Glavna tema je bila »Duh dialoga« (A Spirit of Dialogue), ki je poudarjala sodelovanje, inovacije in reševanje skupnih globalnih izzivov v času geopolitičnih napetosti, ekonomskih premikov in sistemskih tveganj. Razprave so izpostavljale »nov nivo« dialoga, rekordno udeležbo političnih voditeljev, sklenjene nove dogovore in osredotočenost na prelomne točke v globalnem sodelovanju.

Vrsta pomembnih tem

Srečanje je poudarilo prehod v multipolarni svet z razdrobljenimi zavezništvi, ekonomskim nacionalizmom in regionalnimi bloki, ki preoblikujejo globalno dinamiko. Trgovina se hitro spreminja – geopolitična kompleksnost pospešuje nove dogovore, medtem ko se stari modeli globalizacije soočajo z izzivi. Voditelji so obravnavali motnje v trgovini (npr. zaradi carin in politik), a pri tem poudarili odpornost globalne rasti (predvidena je okoli 3,3 odstotka) kljub tveganjem, kot so dolgovi in baloni na premoženjskih trgih, od nepremičninskega do delniškega.

Trgovina je bila v ospredju razprav, ki so potekale v okviru ducat različnih panelov. Nanašale so se na spreminjajoče se vzorce trgovine, tehnološke paradokse in t. i. »reshoring« – povratek proizvodnje, ki se je nekoč selila iz industrijskih držav v države tretjega sveta, nazaj v matične države. Ekonomski voditelji predvidevajo odporno rast svetovne ekonomije kljub nekateri motnjam. Te motnje oziroma skrb za prihodnost ekonomije pa po mnenju sodelujočih vključujejo javni dolg (ta je kritičen zlasti v Evropi), vojne za kapital, ki bodo nadomestile »klasične« trgovinske vojne, diverzifikacijo dolarja s strani centralnih bank in obrambne strategije – npr. ponovno vpeljevanje zlata kot rezervnega sredstva, kar seveda razloži trenutno skokovito naraščanje cen zlata.

Druga pomembna tema letošnjega Davosa je bil energetski prehod, pri čemer svetovne elite zagovarjajo pospešen premik k obnovljivim virom, omrežjem in jedrski energiji.

Na srečanju v Davosu je bilo leto 2026 označeno kot »leto vode«. V pripravi je konferenca UN Water Conference, ki se bo odvila v začetku decembra 2026 v Združenih arabskih emiratih, v ospredju pa bo skrb za sladkovodne in oceanske ekosisteme.

Na konferenci je nastopil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je spregovoril o mirovnih načrtih in pomoči za obnovo od vojne razdejane Ukrajine.

Argentinski predsednik Javier Milei pa je v svojem nastopu kritiziral socializem in zagovarjal prostotržni sistem ter izpostavljal strukturne spremembe, ki jih je izvedel v času svojega mandata.

Več robotov kot ljudi

Odmeven nastop, v bistvu debi v Davosu je imel najbogatejši človek na svetu – podjetnik Elon Musk, ki je sicer velik kritik Svetovnega gospodarskega foruma; označuje ga za »neizvoljeno svetovno vlado«. Nastopil je na panelu skupaj z Laurenceom Finkom, predsednikom in glavnim direktorjem investicijske multinacionalke BlackRock. Govorili so o umetni inteligenci (UI), robotiki, energiji, vesolju in prihodnosti obilja. Pogovor je potekal v optimističnemu, a vendar realističnemu tonu.

Musk je napovedal, da bo umetna inteligenca do konca leta 2026 pametnejša od katerega koli posameznika, v petih letih pa bo pametnejša od celotnega človeštva.

Po njegovi napovedi bodo humanoidni roboti (kot Tesla Optimus) kmalu presegli število ljudi – dobesedno je dejal: »Več robotov kot ljudi.« To bo omogočilo reševanje demografskih problemov, na primer na področju skrbi za starejše, varstva otrok in hišnih opravil. Vse to in še veliko več bodo že v bližnji prihodnosti po Muskovi napovedi opravljali hiši roboti.

Roboti bodo postali glavna delovna sila tudi v industriji. Musk je dejal, da bodo v njegovih podjetjih roboti kot delovna sila za enostavne naloge uvedeni že konec letošnjega leta, za opravljanje kompleksnejših nalog pa bodo uvedeni v letu 2027. Konec tega leta bo stekla tudi prodaja industrijskih robotov zunanjim kupcem.

Spremembe bodo tudi v prometu; po Muskovi napovedi bodo avtonomna vozila Robotaxi v ZDA široko razširjena do konca 2026.

Roboti bodo po njegovi napovedi prinesli eksplozivno rast gospodarstva in odpravili revščino, zaradi njih bo delo postalo hobi in ne nuja. Musk je opozoril tudi na tveganja, do katerih bo zaradi robotizacije nedvomno prišlo, vendar je poudaril, da je po njegovem mnenju optimizem boljši od pesimizma.

Musk je prispeval optimizem

Musk je opozoril, da največje »ozko grlo« pri razvoju umetne inteligence niso čipi, temveč električna energija. Nova tehnologija namreč potrebuje ogromne količine električne energije!

Spregovoril je tudi o svoji vesoljski viziji. Dejal je, da je prehod človeštva v »večplanetarno vrsto« nujno potreben ne le za razvoj, pač pa tudi za zaščito človeštva. In da gre za rezervni načrt, če bi prišlo do kakšnega katastrofičnega dogodka, ki bi opustošil Zemljo.

Musk je napovedal, da bodo »nepilotirani« poleti na Mars z roboti Optimus možni že konec letošnjega leta. Napovedal je tudi, da bo njegov program vesoljskih poletov Starship drastično znižal stroške vesoljskih poletov – tja do cene letalske karte.

Muskov nastop, ki je bil mešanica navdušenja nad »tehnološkim obiljem« in opozoril glede političnih ovir, kot so tarife in raznovrstne vladne regulacije, je trajal približno eno uro in je bil eden najopaznejših na celotnem forumu Davos 2026. Musk je prinesel optimistično vizijo prihodnosti v prostor, ki je načeloma precej pesimističen in prežet s stalnimi napovedmi temne prihodnosti ter z zahtevami po povečanju regulacij na vseh mogočih ravneh.

Invazije na Grenlandijo ne bo

Največ pozornosti je vsekakor požel nagovor ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Tudi ta govor je trajal približno eno uro in je bil povsem v njegovem običajnem stilu. Bil je dolg, prežet z bodicami in šalami; mešanica samohvale in kritik nasprotnikov, zelo direkten govor, a ne brez precej natančnih ocen stanja.

Trup se je hvalil z ameriškimi dosežki na področju razvoja in tehnologije, z industrijsko in vojaško močjo države in s svojimi političnimi ukrepi, s katerimi je znižal inflacijo, omogočil rast BDP, ki je bila konec lanskega leta ocenjena na 5,4 odstotka, poudaril je povratek proizvodnje, nižje cene energije, zaščito meje ter izgon ilegalnih migrantov. »Amerika je motor rasti za ves svet,« je dejal Trump.

Nekoliko je pomiril prisotne, ko je dejal, da »čeprav bo Grenlandija v nekem trenutku prišla pod ameriški neposredni nadzor, saj to zahtevajo strateški razlogi«, se to ne bo zgodilo z vojaško invazijo. Zveza Nato bo tako obstala, vendar je dejal, da bodo morali tudi drugi evropski zavezniki nameniti več ljudi in materiala za nadzor tega geostrateško pomembnega območja. Na splošno pa je obtožil zaveznike iz Nata, da se preveč zanašajo na Združene države Amerike, sami pa k skupni obrambi ne prispevajo poštenega deleža.

Bledi evropski voditelji

Trump je med nagovorom močno kritiziral evropske voditelje. »Evropa ne gre v pravo smer,« je dejal in poudaril, da so mnoga mesta neprepoznavna zaradi migracij in slabih političnih usmeritev. Dejal je, da ima sam nemško-škotsko ozadje, se pravi evropsko – tako kot mnogo Američanov – in da vsi skupaj z njim samim želijo, »da gre Evropi dobro«.

Vendar pa se to ne dogaja, meni Trump, ker evropski voditelji sledijo globalistom in prebujenski ideologiji. Ne le pri migracijah, pač pa tudi pri deindustrializaciji, pretiranih regulacijah in uničenju energetike. Skratka, sledijo nori zeleni politiki, ki uničuje Evropo in bogati evropske nasprotnike oziroma tekkmece. Tako je omenil Kitajce, ki sami vetrnih turbin ne uporabljajo, jih pa prodajajo »neumnežem«, kar je letelo na evropske države.

Trump v bistvu ni povedal veliko novega, veliko tega je v takšni ali drugačni obliki že velikokrat povedal v preteklosti, celo med svojim prvim mandatom pred skoraj desetletjem. A kot se lahko spomnimo, so se takrat številni pomembni evropski voditelji in diplomati izredno zabavali in se sladko smejali Trumpovim besedam. Ob letošnjem nagovoru je bilo precej drugače. Mediji so opisovali nelagodje in šok evropskih voditeljev med in po Trumpovem nagovoru, nekateri so bili »bledi in brez besed«. Kako tudi ne bi bili, saj so bili razgaljeni pred vsem svetom kot škodljivci, ki s svojim slepim sledenjem globalistični kabali vodijo Evropo v propad.

Nasprotovanje migracijam je menda islamofobno in antisemitsko

Omeniti bi veljalo še panel, na katerem sta nastopila rabin Pinchas Goldschmidt, predsednik Konference evropskih rabinov, in Mohammed Al-Issa, generalni sekretar Svetovne lige muslimanov.

V razpravi je Goldschmidt dejal, da je po napadu 7. oktobra 2023 močno narastel antisemitizem. A čeprav v Evropi antisemitske napade izvajajo predvsem levičarji in progresivci, pogosto povezani z muslimanskimi organizacijami, celo tistimi, ki izvajajo oborožene napade na Žide, to očitno za dobrega rabina ni problem. Ne, Goldschmidt je bil zaskrbljen zaradi porasta »evropske skrajne desnice«, kar je pripisal nasprotovanju »starih Evropejcev« oziroma tudi »tako imenovanih Evropejcev« priseljevanju iz tretjega sveta. Če se torej »stari tako imenovani Evropejci« ne strinjamo z množičnimi migracijami »novih Evropejcev«, ki bi nas nadomestili, smo po rabinovem mnenju ne samo islamofobni, ampak tudi antisemitski. In zato je pozval Al-Isso k tesnejšemu židovsko-islamističnemu povezovanju v boju proti islamofobiji in antisemitizmu, torej proti nasprotovanju množičnim migracijam. In seveda naj bi se temu pridružile tudi druge religije in voditelji držav, seveda evropskih.

Potem ko so te besede zbudile ogorčenje na svetovnem spletu, je takoj stekala operacija za omejitev škode. Dobri rabin je bil kakopak narobe razumljen, gre za »desničarske teorije zarote o židovski podpori množičnim migracijam v Evropo«, vsi, ki kritizirajo Goldschmidta, izvajajo sovražni govor in antisemitizem in holokavst, splet bi moral blokirati te kritike, policija bi morala ukrepati … No, po novih smernicah EK o cenzuri – pardon preprečevanju sovražnega govora – se bo to kmalu tudi uresničilo, ponekod se dogaja že zdaj.

Skrajni čas, da se Evropa zbudi

Če strnemo: nastaja novi svetovni red, kateremu bo vladal tisti, ki bo zmagal v tehnološki vojni. Glavna tekmeca sta ZDA in Kitajska, Evropo pa njeni voditelji v spregi z globalistično kabalo vodijo v propad. Razen če se »stari tako imenovani Evropejci« končno ne prebudimo iz transa, se otresemo prodanih, nesposobnih, brezhrbteničnih političnih elit in škodljive prebujenske politike ter se spet uveljavimo kot svetovno politično, gospodarsko, vojaško, znanstveno in kulturno središče. Skratka, da obnovimo moč in sijaj največje civilizacije v zgodovini človeštva in spet zasedemo mesto, ki nam pripada. A to je treba storiti danes in ne jutri, saj ura bije minuto do polnoči.