Današnja seja vlade z izredno točko: novih 1,2 milijona davkoplačevalskih evrov za Palestino!

Piše: Gašper Blažič

Da Golobova vlada davkoplačevalski denar daje Palestincem, medtem ko ga pri nas ni niti za najnujnejše projekte, ni nobenega dvoma več. A sedaj smo, pozor, priča novi veliki bizarnosti!

Na današnji seji naj bi namreč vlada zagotovila novih 1,2 milijona davkoplačevalskih evrov evrov za leto 2026 za delovanje palestinske uprave. Povedano drugače: poleg slovenske javne uprave bomo Slovenci financirali še palestinsko.

Ta zadeva je bila na dnevni red vladne seje dodana šele danes zjutraj, ob tem so jo zakamuflirali pod točko o izhodiščih, ki naj bi jih predstavil premier Robert Golob na seji Evropskega sveta v Kopenhagnu. Potem ko je predsednica Nataša Pirc Musar v palači OZN, podobno kot pred letom dni v isti palači premier Golob, spet govorila o genocidu v Gazi, naj bi Slovenija izkazala svojo zavezo s tem, da bo dodala še več finančnih sredstev Palestini.