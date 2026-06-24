(DAN DRŽAVNOSTI) Vrhunec slovesnosti v čast 35-letnici samostojnosti drevi proslava – tokrat na Trgu republike z nagovoroma Pirc Musar in Janše

Piše: C. R., STA

V čast dneva državnosti, s katerim Slovenija letos obeležuje 35 let samostojne države, se bo danes zvrstilo več slovesnosti. Vrhunec teh bo na predvečer praznika drevišnja državna proslava na Trgu republike v Ljubljani. Na njej bosta tokrat slavnostna govorca dva, predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Janez Janša.

Državna proslava se bo na trgu pred parlamentarnim poslopjem začela ob 21.15 , prireditveni prostor bo zasnovan kot sodoben večambientalni oder, ki bo gledalcem omogočil celovito doživetje zgodbe o nastajanju slovenske države, napovedujejo organizatorji.

Slavnostnima nagovoroma Pirc Musar in Janše bo sledil kulturno-umetniško program, ki bo “skozi glasbo, poezijo, ples in pripoved slavil domovino ter njene ljudi”. Na proslavi bodo nastopili slovenski umetniki različnih generacij, pod scenarij se podpisuje Igor Pirkovič, pod režijo pa Roman Končar.

Na proslavi bodo sodelovali tudi praporščaki in nosilci bojnih zastav Slovenske vojske, policije ter veteranskih in domoljubnih društev, Policijski orkester in Garda Slovenske vojske. Pri tem se je tokrat znova zapletlo pri vabljenju veteranskih organizacij, po polemičnih odzivih pa je protokol RS navodila o praporih umaknil, tako je pričakovati udeležbo večine praporščakov.

Še pred osrednjo državno proslavo se bo danes zvrstilo več slovesnosti v spomin na 35 let osamosvojitve. Na slavnostnih sejah se bosta sestala tako DZ kot DS, predsednica republike pa bo v predsedniški palači gostila sprejem za svojce padlih v vojni za Slovenijo leta 1991.

Tudi sicer po vsej državi v teh dneh potekajo številne slovesnosti v počastitev dneva državnosti, v torek je v ljubljanski stolnici med drugim potekala maša za domovino, ki so jo darovali slovenski škofje.

Z dnevom državnosti, ki je tudi dela prost dan, zaznamujemo dogodke pred 35 leti, ko je takratna slovenska skupščina 25. junija 1991 po nekajletnih prizadevanjih sprejela ključne dokumente za osamosvojitev. Slovenija pa je svojo samostojnost in neodvisnost slovesno razglasila dan zatem na Trgu republike v Ljubljani, kjer je tedaj zaplapola tudi slovenska zastava.