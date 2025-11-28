“Črnuharji” zmagali tudi na ambasadah

Piše: Spletni časopis

Vladajoči so poraz v nedeljo na referendumu doživeli tudi na ambasadah po svetu. Na diplomatsko konzularnih predstavništvih je 480 volivcev glasovalo za, 487 pa proti zakonu.

Podatki so dostopni le za tiste ambasade, kjer je glasovalo vsaj deset volivcev. Za ambasade, kjer je glasujočih le nekaj, bi, če bi predstavili podatke o rezultatu, ne bila zagotovljena tajnost volitev, ker bi bilo mogoče uganiti, kako so glasovali posamezniki – denimo – veleposlanik in njegova soproga.

Odločilna, da je bila večina proti zakonu, da bi posebne državne komisije dovoljevale samomore in bi v teh primeri država tudi plačala in nadzorovala izvedbo, so bila volišča v Buenos Airesu in Torontu, na katera tradicionalno prihaja večje število volivcev, ker vedo, da bodo njihove glasovnice, če bodo glasovali po pošti, zelo verjetno končale v smeteh, ker bodo do volilnih komisij v državi prišle prepozno. Rok za to izteče v sedmih dneh po volitvah. V ponedeljek.

Najbolj so bili proti državnim samomorom v Buenos Airesu, Torontu in Vatikanu, najbolj za pa v Berlinu, Bruslju in Londonu.

Najbolj odločno so za zakon poslancev strank vladne koalicije glasovali v Berlinu in Bruslju. Na ambasadah, kjer je volivcev manj, imajo večjo imenovani predstavniki države in uslužbenci in rezultat deloma odseva tudi to, kdo v državi vlada in nastavlja kadre.

Razpleti po ambasadah so bili takšni:

Z vidika števila ambasad, ki so jih “osvojili”, so zmagali “nečrnuharji”, ki so slavili na 16 ambasadah, na štirih (v Argentini, Kanadi, Vatikanu in Celovcu) so bili uspešnejši volivci, za katere je predsednica odbora za pravosodje parlamenta Lena Grgurevič (Svoboda) ocenila, da morajo vladne stranke ob njih odvreči plašč razumevanja in toleriranja, ker bo sicer prepozno in naštela, da gre za SDS (+oprode NSi), cerkev, zdravniško zbornico, kmetijsko gozdarsko zbornico, obrtno zbornico…

Vladna stran je bila uspešna na številnih ambasadah z manjšim številom volivcev, po dosežen deležu pa najbolj v Berlinu, Bruslju in Londonu. Zmagali pa so tudi na Balkanu: v Beogradu in Zagrebu. Pretehtale so, ko gre za seštevek vseh volivcev, maloštevilne ambasade z več volivci.

Rezultat po ambasadah je neroden za raziskovalce javnega mnenje, ki so povsem zgrešili razplet po državi, enako pa se je zanje narobe razpletlo tudi po ambasadah.

Še veliko bolj odločno so maja po ambasadah vladajoči izgubili referendum o astronomskih dodatkih k pokojninam zaslužnim kulturnikom, na tistem referendumu je bila večina za vladne privilegije le v Beogradu, Skopju in Haagu. V veliki večini ambasad po svetu je tudi tisti zakon padel, a manj odločno kot v Sloveniji, kjer je bil rezultat za vladajoče stranke maja prava katastrofa. V Parizu je bilo število glasov za in proti na prejšnjem referendumu izenačeno. Tokrat je bila v Parizu večina za.