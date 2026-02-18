“Cigoti” v DZ: Po Tarči še cenzura poslancev ob državnem denarju za kampanjo Goloba in Tine

Piše: Spletni časopis

Na Ugljanu so bili ob premierju Robertu Golobu še trije varnostniki, ki jim je generalni sekretariat vlade plačal bivanje tam, na računu za Goloba in njegovo soprogo Tino Gaber, ki ga je ločeno plačal Golob in ga predal POP TV (ne pa Tarči, ki je bivanje razkrila) pa je bila oznaka, da gre za romunsko banko, kjer Robert Golob v preteklosti ni imel odprtega računa, ker so mu tam, kot je sam pojasnil, ukradli identiteto.

Na POP TV so sinoči to nenavadnost na računu pojasnili z izjavo iz banke: “V Unicredit Banki Slovenije smo ugotovili, da so lahko stranke v omejenem časovnem obdobju zaradi tehnične napake v nogi predloge, ki se kreira v spletni ali mobilni aplikaciji, videle naziv Unicredit bank S. A. Tehnično napako smo nemudoma odpravili.” Ekipa Tarče preverjanja ni mogla opraviti, saj je odgovorna urednica Polona Fijavž vanje ‘dokončno izgubila zaupanje’. Razlog? Preveč so ‘brskali’ po Golobu. In razkrili nenavadno srečanje v hotelu Stari dvor na Ugljanu s podjetniki, ki financirajo volilno kampanjo Goloba in Svobode na družabnih omrežjih pod mizo. Kampanja se jutri tudi uradno začne.

“Kako verjetno je, da se tehnična napaka z romunskim nazivom banke zgodi ravno na računu človeka, ki trdi, da so mu v Romuniji ukradli identiteto?”

Po Tarči še cenzura nadzora javnih financ

Razpravo o nenavadni rabi državnega denarja za kampanjo za Goloba, Tino Gaber in Svobodo komisije za nadzor javnih financ so včeraj onemogočile vladne stranke. Predsednika Jerneja Vrtovca, ki to komisijo vodi, je poslanec Svobode Aleš Lipičnik ozmerjal celo z besedama: “Cigo jedan”. Na Ugljan je premiera in druge vabil Miha Piškur, sin solastnika hotela ter lastnik in direktor podjetja DC Limited, ki dela tudi za Dars in Gen-I Sonce, skrbi pa tudi za skrito kampanjo na družabnih omrežjih za Goloba, Gabrovo in Svobodo, je razkrila Tarča. Po tem so izgubili zaupanje uredniškega in poslovnega vrha RTVS, ki si ga je nastavila vladna koalicija. Na Uglanju sta bila še Tone Krkovič, ki je o tem izgubil spomin, pa tudi politično nastavljeni šef DARS iz Svobode Andrej Ribič.

Plačilo trem varnostnikom pokaže posebne razloge, zakaj sta si premier Golob in predsednica republike Nataša Pirc Musar ustanovila lastni varnostni službi. Na ta način so podatki, kje sta Golob in Pirc Musarjeva in koliko to državo stane, nekoliko bolj skriti kot bi bili v primeru, če bi ju varovala varnostna službe pri policiji, kar je običajno za vse druge najvišje politike in druge šefe vlad in predsednike republike v zadnjih desetletjih. Spomnimo, da je vlada ravno prejšnji teden za varovanje Nataše Pirc Musarjeve in njenega soproga Aleša Pirca Musarja prerazporedila 1,3 milijona evrov k predsednici, ker so ta denar pozabili načrtovati v državnem proračunu za letošnje leto. Bolj zasebne varnostne službe so Golobu in Pirc Musarjevi vladajoči ustanovili na vrat na nos.

O odpovedi Tarče je včeraj nameravala govoriti komisija za nadzor javnih financ, ki bi jo morala voditi največja opozicijska stranka SDS, a jo v tem mandatu vodi Jernej Vrtovec iz veliko manjše NSi, ker so poslanci vladne Svoboda, SD in Levice na začetku mandata goljufali, da bi preprečile resnejši nadzor lastne vlade. Tudi te seje o porabi državnega denarja pod mizo za kampanje Goloba in Svobode pa včeraj ni bilo, ker so jo vladne stranke onemogočile. Svoboda je predlagala, da bi ob nenavadnih srečanjih premiera in prikrivanju tega na sejo vključili še razpravo o trgovini z orožjem v davni preteklosti. Namen je bil povsem jasen, onemogočiti razpravo. Kot so jo že v Tarči. Bilo je precej vroče, poslanec Svobode Aleš Lipičnik je predsednika komisije Jerneja Vrtovca ozmerjal celo, da je “cigo jedan”.

Pozneje na hodniku pa naj bi poslanec NSi Aleksander Reberšek strokovnim sodelavcem poslanske skupine Svobode zabrusil, da so “prokleta banda”. Na to so v odgovor zmerjanju s cigotom opozorili iz Svobode. Seje formalno ni bilo zaradi nesklepčnosti, ker je manjkalo nekaj koalicijskih poslancev, že celoten mandat pa zaradi goljufanja vladnih strank pri vodenju obeh nadzornih komisij (enako goljufajo tudi v komisiji za nadzor obveščevalnih služb) ne sodelujejo poslanci največje opozicijske stranke SDS. Lipičnik se je pozneje prišel opravičit v poslanski klub NSi za nenavadno zmerjanje, so sinoči sporočili iz NSi.