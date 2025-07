Celo v režimskih medijih ankete kažejo, da se podpora članstvu Slovenije v zvezi Nato povečuje

Piše: Spletni časopis

»Ali ste za to, da Slovenija povečuje obrambne izdatke tako, da bodo ti leta 2030 dosegli tri odstotke BDP letno, kar je trenutno približno 2,1 milijarde evrov?«

Odgovor iz javnomnenjske ankete, ki stane tisočkrat manj, kot je strošek posvetovalnega referenduma, je, da domala 50 odstotkov polnoletnih prebivalcev Slovenije opisano povečanje obrambnega proračuna podpira, domala 42 odstotkov pa mu nasprotuje. Neopredeljenih pri tem vprašanju je bilo zgolj 8,6 odstotka. Ker na volitvah in referendumih ni mogoče biti neopredeljen, saj štejejo samo opredeljeni glasovi, lahko predvidimo, da bi bil dejanski referendumski izid o zvišanju obrambnih izdatkov okoli 60:40 v korist zagovornikov povečanja obrambnega proračuna.

Tako je v Dnevniku njihov odgovorni urednik Miran Lesjak danes povzel rezultate merjenja Ninamedie o referendumu, za katerega se je presenetljivo na predlog vladne Levice pred tednom odločila večina poslancev, za so bili tudi iz SD, pa iz opozicijskih NSi in SDS, dodatno pa še Dejan Kaloh, Miha Kordiš in Tine Novak (Demokrati).

Referendum bi bil nenavaden, ker je vlada državo v okviru Nata zavezala k višjemu povišanju. V vladi sta tudi Levica in SD.

Premier Robert Golob je v petek predlagal, da bi posvetovalni referendum, ki za oblast ni zavezujoč, zaradi dvoumnega vprašanja preklicali.

Ko gre za izstopanje iz Nata, možnost referenduma o tem je tudi napovedal Golob, pa raziskava Ninamedie kaže, da je podpora državljanov članstvu še precej višja. Podobno je pokazala pred tem že raziskava hišne agencije Svobode Valicon, katere rezultate objavlja Siol.net po tem, ko so vladajoči tam izvedli že dve čistki poslovnega in uredniškega vrha. Gre za medij v okviru državnega Telekoma.

Po Ninamedii je podpora Natu celo najvišja v zadnjih letih.

Raziskavam javnega mnenja ne smemo verjeti. Delajo jih agencije, ki so povezane s političnimi strankami. Valicon je s Svobodo in GEN-I, Ninamedia pa tudi z vladnimi strankami, njenega lastnika Nikolo Damjanića so levo sredinske stranke v preteklosti imenovale za nadzornika državne STA, ki velja podobno kot RTVS in zadnje čase tudi Siol.net za utrdbo “neodvisnega” novinarstva teh strank.

Na zelo nenavaden način je v preteklosti posel za Ninamedio, ki ima večino prihodkov iz omrežja podjetij povezanih z mestno občino Ljubljana Zorana Jankovića, Damjanić dobil na državni TVS, kjer je bil tudi svetnik, ko ga je izgubil na POP TV. Pomagala je takrat k temu s predlogom, da bi angažirali Ninamedio, Mojca Pašek Šetinc.