Celo levi sindikati opozarjajo Mesca: pokojninska reforma bo znižala pokojnine

Piše: Moja Dolenjska

Več sindikatov in nevladnikov je ministra za delo iz vrste Levice Luko Mesca na sredinem neformalnem sestanku opozorilo na nesprejemljivost predlagane pokojninske reforme. Kot pravijo, bo ta, če seštejejo vse pluse in minuse, prinesla znižanje pokojnin in poznejše upokojevanje.

Na sestanku, ki so se udeležili predstavniki Sindikata poklicnih gasilcev, Delavske svetovalnice, sindikata Glosa, Sindikata državnih organov Slovenije, Sindikata poštnih delavcev, sindikata Glosa – Zasuk in študentske Iskre (nekateri izmed njih veljajo za podaljšek levih strank), so Mesca soočili z analizami učinkov reforme. Zahtevajo črtanje višanja upokojitvene starosti, črtanje daljšega referenčnega obdobja za izračun pokojnin in črtanje slabšega usklajevanja pokojnin s plačami.

Opozarjajo, da bodo z dvigom upokojitvene starosti številni delavci prisiljeni delati dlje. Prav tako je po njihovem mnenju zavajajoča trditev, da se bomo upokojevali nekoliko pozneje, a z boljšimi pokojninami. “Tudi po optimističnih napovedih, ki kažejo, da bi bile izhodiščne pokojnine po reformi lahko za nekatere nekoliko višje, bodo upokojenci zaradi manj ugodnega usklajevanja s plačami dolgoročno na slabšem – njihova kupna moč bo ves čas padala,” so opozorili v skupni izjavi po sestanku.

Kot so zapisali, izračuni konference sindikata kažejo, da bi posameznik, ki bi se danes upokojil ob nenehni povprečni plači, imel čez 10 let 14 odstotkov nižjo pokojnino od tistih, ki bi se takrat upokojevali pri prav tako nenehni povprečni plači.

Izračuni tudi kažejo, da se višina pokojnine tudi pri povprečnih in celo nadpovprečnih plačah, denimo 2000 evrov neto, v nekaj več kot 30 letih pokojnine v celoti izenači z minimalno pokojnino. “Kaj to pomeni šele za tiste z nižjimi plačami in njihovo kupno močjo v prihodnosti, si ne želimo niti predstavljati,” so opozorili.

Delavska koalicija je Mesca tudi seznanila, da ostaja trdna pri svojih zahtevah in da bo začela priprave na referendum, če do 30. maja ne bo dogovora o sprejetju dopolnil, ki jih predlagajo.