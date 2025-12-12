Piše: Celjski glasnik

Slovenija je tudi po vplivu samooklicanih nevladnikov, ki jih država/oblast močno podpira unikom na svetu, kako lahko ti lagodno živijo in delavcem pametujejo kaj bi morali še za državo in posledično njihovo nedelo storiti.

Eden takšnih je prav gotovo Jaša Jenull, ki je postal od zadnje vlade Janeza Janše, pa do današnjega “svetovanja” vladi, pravi ekspert za vsa področja.

Oglejte si tega brezdelneža, kako bi on pobiral davke. Enega dneva ni delal, bi pa plenil in pobiral, da on lahko lepo živi.

Dokler imajo taki.ljudje vpliv na oblast tej državi ni rešitve. Čas je, da se nevladnike postavi na stran in se jim finančna pipa zapre. https://t.co/Iu1sjxnEXG — Boštjan Perne (@bostjanperne) December 5, 2025

Po tem, ko je uspel s svojimi floskulami o javnem zdravstvenem sistemu vlado prepričati, da je dosegla popolno uničenje le-tega, se je kot kaže sedaj specializiral za področje davkov. Dejansko gre za osebo, ki pri svojih 30 ali 40 letih ni prispevala niti evra v davčno blagajno in ni dodala niti evra dodane vrednosti državi, pametuje, kako bi morala država pobrati še več davkov.

