Nemalo hrupa in pohujšanja je sprožil dogodek, ki se je zgodil v petek, 12. septembra (sicer na god Marijinega imena, ki je spomin na zmago nad Turki pri Dunaju). V slovenskem narodnem svetišču na Brezjah so namreč odprli in blagoslovili vitrino, ki je namenjena predvsem otrokom z rakom. Povsem plemenit namen, a kot je znano, je pot v pekel tlakovana z dobrimi nameni. Ni šlo za blagoslov kapelice, kot je to poročala vlada na svoji spletni strani (TUKAJ), kar je nato povzela STA.

Dogodka sta se namreč udeležila tudi predsednik vlade Robert Golob in njegova žena Tina Gaber – od nedavnega sta namreč poročena. Njuna udeležba je sprožila mnoge začudene poglede. No, ali pa niti ne. Tina Gaber je namreč ambasadorka otrok z rakom, ta naziv naj bi prejela februarja letos. Ker nam ni povsem znano, kako je do tega prišlo, smo do podatkov prišli s pomočjo umetne inteligence, vendar je tudi slednja s podatki dokaj skopa in zelo splošna.

Od kdaj je »ambasadorka bolnih otrok«?

Takole nam je odgovoril Grok (program umetne inteligence na omrežju X): »Tina Gaber, ki je že dolgo znana po svojem angažmaju v dobrodelnih in družbenih iniciativah (npr. kot ambasadorka Združenja gluhoslepih Slovenije Dlan, zagovornica pravic živali in udeleženka v akcijah za ranljive skupine), se je z Inštitutom Zlata pentljica povezala preko svojega partnerja, predsednika vlade Roberta Goloba. Inštitut, ki združuje otroke, obolele za rakom, in njihove družine ter se osredotoča na ozaveščanje, podporo in pomoč med zdravljenjem, podeljuje priznanje Zlati ambasador kot zahvalo za srčno delo in prispevek k njihovemu poslanstvu. Podelitev je bila del širšega dogodka, ki ga je nagovorila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, kar kaže na visoko stopnjo podpore na državni ravni. Njen angažma se je kmalu pokazal v konkretnih dejanjih: maja 2025 je kot ambasadorka odnesla plišastega medvedka (simbol upanja za otroke z rakom) v Vatikan, kjer ga je blagoslovil papež Leon XIV. kasneje, aprila 2025, pa je na željo obolele deklice Enje odnesla plišastega kužka Zlatka na inavguracijo papeža in ga vrnila deklici, ki ga je nato podarila za kapelico na Brezjah. To je kulminiralo septembra 2025 z udeležbo na posvetitvi kapelice za otroke z rakom v Baziliki Marije Pomagaj na Brezjah, kjer je bila izrecno omenjena kot “zlata ambasadorka” Inštituta. Njena vloga je torej nastala kot kombinacija osebnega angažmaja, podpore vlade in neposrednega sodelovanja z inštitutom v mesecu ozaveščanja o otroškem raku.«

No, v tem zapisu je precej zmede, saj je april 2025 za Grok očitno »kasneje« kot maj 2025.

ChatGPT je glede informacij o tem še skromnejši od Groka. Navaja, da je Inštitut Zlata pentljica društvo, ki pomaga otrokom in mladostnikom, ki so v otroštvu zboleli za rakom, ter ozavešča javnost o tej bolezni. Tina Gaber je bila prisotna na dogodku “Zlati ambasadorji otrok z rakom”, ki ga organizira ta inštitut, navaja. Na dogodku podelitve priznanj “Zlati ambasador otrok z rakom” 24. februarja 2025 je bila s predsednikom vlade inštitutov nagrajenec/so udeleženec nagrade, Gabrova pa je bila prisotna kot spremljevalka. Tudi z gibanjem “Zlata pentljica” je sodelovala pri simboličnih aktivnostih — na primer pri tem, da je v Vatikan nesla plišasta medvedka, ki predstavljata upanje za otroke z rakom, da ju papež blagoslovi. Torej, ni povsem jasno, kako je sploh postala ambasadorka in kdaj, pa tudi ne, zakaj. Je morda le zato, ker je pač spremljevalka (zdaj žena) predsednika vlade? Znano je sicer, da v času prejšnje vlade ni bilo zaslediti takšnih akcij.

No, na spletni strani marija.si pa je vendarle na voljo več informacij: »Zgodba plišastega »junaka Zlatka« se je pričela s klicem gospe Tine Gaber Golob. Otroke zbrane pod okriljem Inštituta je spoznala februarja 2025 in med njimi se je spletla nevidna vez. K sveti maši ob začetku pontifikata papeža Leona XIV., ki je potekala na Trgu sv. Petra v Vatikanu, je želela odnesti predmete otrok. Odločitev je prepustila otrokom. Otroci so po tehtnem premisleku nesebično izbrali Enjo. V tistem času se je Enja borila z boleznijo, ki je kazala zobe in ni popuščala. Njena družina je dobesedno upala na čudež. Ponudba gospe Gaber Golob se je v tistem trenutku za pogumno deklico pokazala kot brleča lučka na koncu temnega tunela. Enja je polna upanja prinesla medvedka, ki so ji ga sošolke podarile tisti dan, ko jim je zaupala v kakšen krut boj vstopa. Ker je bil medvedek malce večji je za vsak slučaj dodala tudi malega kužka. Enja je želela, da poneseta sporočilo vseh otrok z rakom tja, kjer se sliši glas molitve, kjer ljudje prihajajo po tolažbo, in kjer se oblikujejo velike besede o veri, sočutju in človečnosti, v Vatikan. Iz Vatikan sta se oba blagoslovljena vrnila nazaj k Enji.«

Plišasti medvedek je postal kužek Zlatko

O obisku para Golob-Gaber inavguracije papeža Leona XIV. maja letos smo sicer že poročali. Je pa presenetljivo, da se je takrat poročalo, da sta »RoberTina« k papežu prinesla plišastega medvedka (sedaj je to nenadoma kužek Zlatko, op. G. B.), ki naj bi ga papež blagoslovil. V kar sicer dvomimo, saj takrat ni bilo veliko časa za takšne stvari, ko je papež sprejemal čestitke ob inavguraciji dne 18. maja letos. Domnevno pa je papež, kot smo bili informirani prav pred kratkim, na hitro blagoslovil celo dve igrači.

Kakšna dva tedna po tem dogodku je soustanoviteljica inštituta Valerija Čarman v intervjuju za Radio Ognjišče (TUKAJ) predstavila dejavnosti omenjene organizacije, blagoslov iz Vatikana je pri tem omenila samo med vrsticami – ni pa omenila para Gaber-Golob. Očitno iz previdnosti. A kot je razvidno iz objav na družbenih omrežij, je bila na fotografijah, ko je bila v družbi z našim »prvim parom«, zelo dobro razpoložena, toda zelo verjetno je, da morda na takšna druženja gleda z drugega (in ne političnega) vidika. Nekako tako je bilo društvo tudi predstavljeno v Naši družini (tedenski prilogi Družine). Tam je bil vmes omenjen samo nekdanji predsednik Borut Pahor, ki je s prodajo svoje »katrce« na dražbi prispeval za dobrodelni namen.

Sedaj je zgodba dobila nadaljevanje, pri čemer so nekatere stvari precej nejasne. Šlo naj bi za zasebni dogodek Inštituta Zlata pentljica ter ob soorganizaciji svetišča na Brezjah. Lahko se strinjamo s tem, kar je zapisala naša bralka (njeno pismo smo danes objavili TUKAJ), da je vsaka cerkev, tudi tista na Brezjah, odprta za vsakogar, vendar je prišlo tudi do nepotrebne osladnosti, ki bi se ji lahko tudi izognili. Prav tako bi se lahko izognili tudi poudarkom, kako bo kuža Zlatko varoval otroke z rakom. Kar je mnoge vznemirilo, češ plišasta igračka ne more biti neki amulet in to sredi krščanskega svetišča.

Rektor svetišča nam je pojasnil naslednje …

Seveda pa je bilo odveč negativno čustveno odzivanje na odprtost frančiškanov. Ker smo pred letom dni v Demokraciji objavili intervju s patrom Robertom Bahčičem (TUKAJ) in v intervjuju ni izrazil kakšne naklonjenosti sedanji vladajoči eliti, lahko sklepamo, da je šlo morda za precej čuden nesporazum. Seveda smo se obrnili nanj in ga prosili za nekaj informacij glede dogodka 12. septembra. Sporočilo za javnost je sicer v celoti objavljeno TUKAJ. Mnenje si lahko ustvari vsak sam in na tem mestu ne bomo ponavljali vsega, kar je bilo zapisano v sporočilu, ki ga je posredovalo Marijino narodno svetišče.

Na našo prošnjo za več informacij pa je rektor svetišča pater Bahčič sporočil, da se je zgodba pričela na koncertu 22. maja, ko je Enja tukaj izročila tega kuža v zahvalo. »Drugi dan je imela kontrolo, bila je brez las, in ni bilo nobenih metastaz več. To lahko pove njena mamica. V petek, je že imela laske.« Poročilo o ozdravljenju torej in pričevanje. Kar je zelo pozitivno in dokaz, da Bog uslišuje mnoge prošnje po ozdravljenju. Namreč, na Brezjah se namreč darujejo tudi posebne maše za bolnike z rakom, kar se je začelo na pobudo Tomaža Kunstlja, nekdanjega veleposlanika Slovenije pri Svetem sedežu. Takšne maše se obhajajo tudi marsikje po Sloveniji vsaj enkrat mesečno, denimo v Celju (sv. Cecilija), kjer ob tej priložnosti izpostavijo tudi relikvije sv. Leopolda Mandića, zavetnika bolnikov z rakom.

Pater Robert nam je še pojasnil, da so Tino Gaber povabili otroci z rakom ter Inštitut Zlata pentljica. Prav tako Rebeko Dremelj. Glede druženja s parom Gaber-Golob je dejal: »Izročil sem jima tudi križ, slovenski rožni venec in jima rekel, da je to, molitev rožnega venca, rešitev sveta. Povedal sem jima tudi, da bosta vedela, da vsak drugi petek v mesecu molimo in darujemo sveto mašo za onkološke bolnike, njihove svojce ter zdravstveno osebje. Naslednji dan smo dobili kar nekaj zahval za sveto mašo in tudi dve prošnji, da jim kaj več povemo o sv. Leopoldu Mandiću, zavetniku bolnikov z rakom. /…/ Mi se moramo držati Jezusa in ne biti sovražni do nikogar in nikogar nimamo pravice pošiljati v pekel ali groziti,« je pojasnil v odgovoru, ki smo ga prejeli včeraj.

No, ali se ju je zgodba res kaj dotaknila, je seveda drugo vprašanje. Je pa patrov odgovor potrdil, da je bilo povabilo para Gaber-Golob predvsem sad delovanja Inštituta Zlata pentljica, on pa je pač naredil, kar je lahko v takem primeru. Kako so to krogi okoli Goloba kasneje zlorabljali, očitno ni toliko njegova stvar.

Očitno je šlo za namerno dejanje

Če potegnemo črto, lahko ugotovimo, da je globoka država na zvit in perfiden način preko nevladne organizacije, ki se ukvarja s pomembnim humanitarnim poslanstvom, podtaknila »črnega Petra« in poskrbela za ne samo nepotrebno, pač pa naravnost škandalozno politizacijo dogodka, ki je povezan z lajšanjem trpljenja najbolj trpečim, ki jim je (bila) zaradi hude bolezni tako rekoč ukradena mladost. Namreč, težko je ob obisku »dame velikega srca«, kar naj bi bila Tina Gaber, odmisliti njene siceršnje odzive na dogajanje in tudi politično agendo Golobove vlade, ki ne samo da uvaja ureditev, ki je v odnosu do verskih skupnosti vse bolj podobna časom pred letom 1990, pač pa legalizira tudi legalno zastrupljanje ter ubijanje bolnikov. Kar v kontekstu trpljenja otrok z rakom ni tako nepomembna okoliščina. Navzočnost omenjenega para in tudi njuno »humanitarno« razkazovanje v stilu turbofolk politike s fotografiranjem za družbena omrežja namreč ni nič drugega kot osladen in zlagan »piar« iz političnih potreb. Posebej je to žaljivo do otrok z rakom in njihovih staršev, ki so tako postali kolateralna žrtev tovrstnega polit-estradništva – če pomislimo, da zakon sedanje koalicije, ki se ponaša z evfemizmom »samomor s pomočjo«, legalizira ubijanje tudi bolnih otrok. Si starši res želijo tega? No, verjetno sami niso tako doživljali tega, očitno je tu na delu tudi slaba informiranost glede politike.

No, morda se vsaj teoretično lahko zgodi, da bi se par Gaber-Golob ob tem dogodku spreobrnil. In nemudoma poskrbel za umik spornega zakona. Toda za zdaj ne kaže nič na to. Morda pa kakšno presenečenje sledi kasneje? Bomo videli.

Če ne bi bilo tam para Gaber-Golob, bi dogodek šel mimo brez močnih čustvenih odzivov. Ki pa so se pač zgodili in so bili v marsičem tudi pretirani in (po nepotrebnem) žaljivi do frančiškanov, ki upravljajo svetišče. Toda ti odzivi so bili namerno sproženi – z dražljajem preko medijskih objav. Razumnih odzivov je bilo zelo malo, skoraj nič, prevladovala so čustva. To je razumljivo posebej zato, ker pri mladih bolnikih z rakom prevladuje čustven element. Kar je bil tudi namen omenjenega podtaknjenega »črnega Petra«. Vse je bilo vnaprej načrtovano, verjetno tudi zaradi (najmanj) naivnosti organizatorjev dogodka. Namen tega pa je bil vnesti razdor med katoličane ter poglobiti razpoko med Cerkvijo in trenutno opozicijo, ki sicer podpira referendum proti zastrupljanju bolnikov. Zanimivo, vse skupaj se je zgodilo dan pred kongresom NSi, ki je dobila novega predsednika in je zadnje čase prav tako tarča napadov globoke države. In samo dva dni po šokantnem umoru ameriškega domoljubnega in konservativnega vplivneža Charlieja Kirka. Jasno je namreč, da Gibanje Svoboda želi na vsak način izsiliti novo zmago na volitvah, vendar sedaj to ni več sveža stranka »novih obrazov«, pač pa opcija, ki je za seboj pustila požgane trave. Tudi zato poskuša na drugi strani vnesti čim več razdora med tiste, ki ji nasprotujejo. In to je bil tudi glavni motiv politizacije tovrstnih dogodkov. Povedano nekoliko bolj vulgarno: »golobnjak« se je dobesedno »pokakal« tako na Brezje kot na mlade bolnike. Tega si res niso zaslužili. Ne glede na dobre namene.

Res pa je tudi, da je potrebno v takšnih zgodbah razumno postaviti stvari na pravo mesto, saj je potrebno netilcem sporov preprečiti, da bi dosegli svoj namen.

V tem tednu boste v novi številki Demokracije prebrali članek o tem, ali Tina Gaber postaja nova kraljica Jezabela – gre za svetopisemsko osebo, pogansko ženo izraelskega kralja Ahaba, oba sta imela na vesti hude zločine, od uboja vinogradnika Nabota do preganjanja preroka Elije.

*Črni Peter je priljubljena otroška igra s kartami, njihovo število je neparno (31 kart), ker obstaja 15 parov in odvečna karta Črni Peter. Igralec vleče karte in če dobi karto, ki se v paru ujema z eno od njegovih kart, ta par odloži. Cilj zmage je, da se znebi vseh kart, ne da bi mu v rokah ostal Črni Peter.