Bralec nam svetuje: glasujte na svojem rednem volišču, izogibajte se “univerzalnim” voliščem

Piše: G. B.

Glede na informacije o nezakonitem volišču v dvorani Stožice se nam je oglasil bralec, ki opozarja na možne volilne manipulacije, ki se lahko zgodijo tudi na drugih “omnia” voliščih. Denimo na Gospodarskem razstavišču.

Pred dnevi je poslal vprašanje na Državno volilno komisijo, kako so varovane glasovnice, ki so oddane na predčasnem glasovanju. Odgovorila mu je višja svetovalka DVK Lara Valič:

Državna volilna komisija je določila enotne standarde varovanja volilnih skrinjic in drugega volilnega gradiva v času od predčasnega glasovanja do ugotavljanja izida glasovanja (69. člen ZVDZ), in sicer:

– volilne skrinjice se za vsak dan predčasnega glasovanja zapečatijo z uporabo varnostne nalepke. Vsak dan predčasnega glasovanja se uporabi nova (druga) volilna skrinjica. OVK za izvedbo predčasnega glasovanja potrebuje vsaj tri volilne skrinjice;

– volilni odbor vsak dan po zaključku predčasnega glasovanja na volilni skrinjici prelepi odprtino za glasovnico in vse štiri robove volilne skrinjice. Odprtina za glasovnico se prelepi s posebnimi nalepkami, pri čemer se ena nalepka zalepi preko odprtine za glasovnico, ta pa se z vsake strani prelepi še z dvema. O pečatenju in hrambi volilnih skrinjic se vodi zapisnik;

– ko volilni odbor opravi predhodno opisano pečatenje volilne skrinjice, volilno skrinjico dodatno pečati še z nalepkami, ki imajo serijsko številko, in jih pred pečatenjem podpišejo prisotni člani volilnega odbora. S podpisanimi nalepkami, ki imajo serijsko številko, se prelepi odprtino za glasovnico in vse štiri robove volilne skrinjice. V zapisnik o pečatenju in hrambi volilnih skrinjic se vpiše tudi serijske številke uporabljenih nalepk;

– volilne skrinjice z glasovnicami se hranijo v posebnem varovanem prostoru (video nadzor, fizični nadzor ipd.). Dostop v te prostore imajo samo člani OVK oziroma tajnik ali njegov namestnik. O hrambi ključa prostora, v katerem so shranjene volilne skrinjice z glasovnicami, se vodi zapisnik oziroma dnevnik, iz katerega mora biti razvidno, kdo in kdaj je v prostore vstopal (prevzel ključ).

Mimogrede, Lara Valič je bila navedena kot kandidatka Združene levice (danes Levice) leta 2014 na volitvah.

Kot opozarja naš bralec, da bi morala skrinjice praviloma varovati mešana ekipa vse do nedelje zvečer. “Tako pa obstaja verjetnost zamenjave vsaj v Ljubljani,” je sporočil. Ob tem dodaja, da bo DVK očitno širila predčasno glasovanje, pri čemer pa ne zagotavlja varnosti. “Noč ima svojo moč in lahko zamenjajo glasovnice. Šerif Jankovič je prejšnja leta zelo reklamiral ta način glasovanja,” nas je opozoril in dodal, da bo svoj glas oddal na volilno nedeljo na svojem volišču.