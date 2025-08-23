Boštjan Perne, obramboslovec in varnostni strokovnjak, v intervjuju za novo Demokracijo: »Hamas je teroristično gibanje in nekritično povzemanje informacij, ki jih podaja teroristično gibanje, je nesprejemljivo in nevredno objektivnega novinarstva«

Piše: Metod Berlec

Z obramboslovcem in varnostnim strokovnjakom Boštjanom Pernetom smo se prejšnjo sredo pogovarjali o dogajanju v zvezi z Gazo in vojno v Ukrajini ter s tem povezano slovensko zunanjo politiko.

Gospod Perne, naj začneva z dogajanjem v Gazi, ki je očitno prioriteta vladajočih in naših t. i. depolitiziranih medijev. V zvezi s tem smo priča totalni medijski histeriji. Očitno se pozablja, da je sedanjo krizo na tem območju zakuhala teroristična organizacija Hamas z brutalnim napadom na Izrael 7. oktobra 2023 in z ugrabitvijo talcev …

Tako pri komuniciranju vlade kot medijev v Sloveniji glede vojne v Palestini najbolj moti neobjektivnost. Če to neobjektivnost pri politikih še nekako razumemo, pa je nesprejemljiva pri novinarjih, ki bi morali poročati neopredeljeno in objektivno.

Objektivno gledano je Hamas tisti, ki je izvedel izjemno brutalen teroristični napad na vojaške, predvsem pa civilne cilje v Izraelu. Zagrešil je zločine in zajel talce. Izrael se je na napad odzval z vso silo, vsaj deloma nesorazmerno, ob posredovanju pa so, kot kaže, Izraelci povzročili tudi zločine. Ampak zločine je treba dokazati. Pred Meddržavnim sodiščem (ICJ) poteka proces o genocidu, ki naj bi ga izvajal Izrael. Genocid je torej treba dokazati.

Pri nas pa v medijih o palestinski vojni poročajo tudi aktivisti, ki so znani po protiizraelskih stališčih. Poročajo tako, kot informacije podaja Hamas, ki ima še vedno pod nadzorom informacijsko oskrbo glede dogajanja v Gazi. Hamas je teroristično gibanje in nekritično povzemanje informacij, ki jih podaja teroristično gibanje, je res nesprejemljivo in nevredno objektivnega novinarstva.

Kako gledate na protiizraelsko politiko, ki jo izvaja vladajoča koalicija oziroma vlada pod vodstvom Roberta Goloba? In tudi nekatere zahodnoevropske levičarske vlade …

Slovenija se je postavila na čelo protiizraelske politike v EU. Izpostavila se je. Ni vztrajala pri ukrepih, ki bi jih sprejeli skupaj z Irsko in Španijo, in tako ohranila neko diplomatsko zadržanost in vsaj približno distanco, ampak »juriša« pred vsemi drugimi. Ukrepi Slovenije proti Izraelu so z mednarodnega vidika nepomembni. Dva ministra izraelske vlade, ki tako ali tako ne obiskujeta Slovenije, ne smeta več v Slovenijo, orožja ne bomo več kupovali od Izraela, čeprav ga niti do zdaj nismo, saj ga kupujemo prek posrednikov v EU, kot ga bomo še naprej in ne bomo več uvažali avokada z zasedenih ozemelj.

