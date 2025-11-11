Boštjan M. Turk. “Ne se sekirati: umreti bo moralo sicer nekaj deset ljudi, da bodo ljudje razumeli, kako je oblast levice potuha za kriminal.”

Piše: Celjski glasnik

Iztekajoči se teden, so dogajanje v svetu zaznamovale tudi volitve v New Yorku, kjer se je na oblast povzpel človek, ki se podobno kot levica v Sloveniji predstavlja kot demokratični socialist.

Tako kot kaže tudi v ZDA ljudje povsem ne razumejo, da demokracija in socializem nista ravno kompatibilna in se obeh političnih prepričanj ne da združiti. Ali si demokrat ali pa socialist.

Ne se sekirati: umreti bo moralo sicer nekaj deset ljudje, da bodo ljudje razumeli, kako je oblast levice potuha za kriminal. Poglejte na Dolenjsko. https://t.co/tiQk3IM9j7 — Boštjan M. Turk (@m_bostjan) November 5, 2025

Da gre za človeka, ki bo dejansko tako kot slovenski levičarji gospodarstvo vzel za razrednega sovražnika, se kaže v njegovi predvolilni retoriki ter odnosu do Donalda Trumpa. Že pred volitvami se je namreč med njima razvnela prava vojna, saj je novi župan New Yorka napovedal močno obdavčitev najbogatejših, to pa tudi v Sloveniji vemo, da pomeni ustvarjanje kaviar rdeče elite.

“Ne se sekirati: umreti bo moralo sicer nekaj deset ljudje, da bodo ljudje razumeli, kako je oblast levice potuha za kriminal. Poglejte na Dolenjsko.” Tako pa ljudem sporoča prof. dr. Boštjan M. Turk in napoveduje prihodnost enega največjih mest v ZDA.