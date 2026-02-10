Boštjan M. Turk: “Koliko migrantov sta sprejeli k sebi na dom, Asta Vrečko in Luka Mesec? Konkreten odgovor!”

Piše: Celjski glasnik

Boj za davkoplačevalski denar za nedelo se nadaljuje in pri tem najbolj prednjači stranka Levica z Asto Vrečko in Luko Mescem.

Prav tako pa oba omenjena akterja zagovarjata odtekanje denarja za tujce oziroma ilegalne migracije in ljudi, ki v Slovenijo ne prinašajo dodane vrednosti ali dodatnega davkoplačevalskega denarja.

Koliko migrantov ste sprejeli k sebi na dom @AstaVrecko, @LukaMesec ? Konkreten odgovor! https://t.co/jVKY1jLrwi — Boštjan M. Turk (@m_bostjan) February 3, 2026

Hkrati pa vse, ki opozarjajo na to prakso, obtožujejo sovraštva in da hujskajo proti drugače mislečim. Za Asto Vrečko in Luko Mesca so tako drugače misleči sovražno nastrojeni in mračni, ker zavračajo deljenje davkoplačevalca ljudem, od katerih ljudi nimajo nobene koristi.

Sedaj sta se oba akterja s stranko Levica “spravila” na Žana Mahniča, ki zagovarja, da je potrebno prekinati s takšno prakso. “Koliko migrantov ste sprejeli k sebi na dom@AstaVrecko,@LukaMesec? Konkreten odgovor!” Na politiko Levice opozarja Boštjan M. Turk.