Bolezen modrikastega jezika – opozorila so bila pravočasna, kmetijsko ministrstvo sprenevedavo usmerja prst proti zbornici

Piše: Moja Dolenjska

Število poginulih živali zaradi bolezni modrikastega jezika se vsak dan povečuje, na resnost situacije glede na terenu opozarjajo tudi v Kmetijsko-gozdarsko zbornici Slovenije (KGZS). Vse več kmetij se sooča ne le s pogini, ampak tudi z upadom prireje. Posebej ogrožene so reje slovenskih avtohtonih pasem. Njihovo število je bilo že prej majhno, zdaj pa se še zmanjšuje, pri nekaterih celo prepolavlja. Zlasti pri ovcah je genetski potencial ogrožen.

Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki ga vodi tej vlogi nedorasla nekdanja poslanka stranke Gibanje Svoboda, Mateja Čalušić, pred tem javnosti neznana vodja strežbe in poznavalka vin (somelierka) na Obali, zdaj poskušajo krivdo zvaliti na sistem javne službe kmetijskega svetovanja pri KGZS, ki jo vodi nekdanji minister dr. Jože Podgoršek.

Dejstvo pa je, da je zbornica na nevarnost bolezni modrega jezika pri živalih začela opozarjati že februarja letos. Zbornica se je tudi zavzela za brezplačno obvezno cepivo za govedo in drobnico ter za kmete brezplačno kritje stroškov cepljenja. O tem zdaj po zadnjih podatkih na ministrstvu šele razmišljajo. V KGZS pa navajajo, da rejci potrebujejo pomoč in jasen načrt, ukrepati je treba takoj. Že julija pa so od vlade zahtevali tudi nacionalni načrt za obvladovanje bolezni.

Dr. Jože Podgoršek je včeraj rejce pozval, da poginule živali sami ne vozijo v, za ta namen, postavljene zabojnike. To morajo, zaradi vodenja evidence, opraviti pristojne ustanove, je dodal.

Doslej je poginilo več tisoč živali, točno število ni znano. Na ministrstvu govorijo o več kot 2500 poginulih v avgustu in septembru, dr. Podgoršek pa navaja, da manj kot od 20.000 do 30.000, o čemer naj bi govorili nekateri rejci.

Vlada zmanjšuje pomen živinoreje, o bolezni modrikastega jezika

Na to, da je živinoreja trn v peti aktualni vladajoči koaliciji (Svoboda, SD in Levica) je Podgoršek opozoril že pred časom. Dejal je, da so sprejem Zakona o zaščiti živali, nezakonit odvzem govedi na kmetiji v Posavju, vsiljevanje vegetarijanskih navad v obrate javne prehrane in drugi ukrepi tisti, ki škodujejo slovenski živinoreji.

Gre za nespametno vodeno kmetijsko politiko, saj se v Sloveniji več kot tri četrtine vseh kmetijskih zemljišč nahaja na območjih z omejenimi dejavniki (večina travniških površin. Živinoreja, še posebno travojeda živinoreja (goveda in drobnice), pa je glavna kmetijska panoga, ki ohranja Slovenijo obdelano in urejeno. Zato si v zbornici želijo, da bi tudi vlada prepoznala vrednost kmetov in živinoreje za ohranjanje Slovenije.

Glede bolezni modrikastega jezika pa je dejal: “Ta nevarna bolezen je udarila na številne slovenske reje, kmetije. Največji izziv predstavlja v zahodni Sloveniji, Jugovzhodni Sloveniji, osrednji Sloveniji in na Gorenjskem.” Bolezen se je začela širiti tudi na štajerskem koncu, v KGZS so izrazili bojazen, da se bo situacija bistveno poslabšala. Rejce so pozvali k izvajanju preventivnih biovarnostnih ukrepov za zaščito domačih rej. “Ker gre za vektorsko bolezen (prenaša se izključno preko krvosesnih žuželk) je v tem trenutku priporočljiva uporaba odvračal, za dolgoročno zaščito pa cepljenje. Na zbornici že vse od pomladi predlagamo prostovoljno cepljenje in sofinanciranje cepiva ministrstva. V zadnjih dneh se intenzivirajo razmisleki za obvezno cepljenje pri drobnici, kjer je smrtnost zaradi te bolezni bistveno višja kot pri govedu. Upamo, da čim bolje preidemo v zimo, ko bo bolezen izzvenela, saj ne bo prenašalcev.”

Tako je, ko ministrstvo vodijo neusposobljeni

Vse to kaže, da je stroka pravočasno začela opozarjati na pomeni bolezni med živalmi, žal pa je pod vlado tako, da zakone pripravljajo ljudje izven stroke, brez ustreznega sodelovanja s kmetijskimi združenji. Očitno posamezne nevladne organizacije, ki jim je ta vlada dala prednost. Med pripravljalci zakonodaje pa so tudi takšni, ki imajo ali pa so imeli v preteklosti zgolj kakšnega psička in se na vse to res ne spoznajo, vsiljujejo pa nam veganski način prehranjevanja.

Saj se spomnimo filmčkov o tem, kako se kuha cvetača in podobno. Izkazalo se je, da je bilo vse to le predstava za javnost, skrito očem javnosti pa so se veselo prehranjevali z mesom. Zdaj pa vse te neumnosti že plačujemo tudi državljani in še slabše bo.