Boj za pravico je Le Penova napovedala pred več tisoč podporniki

Piše: Nova24tv

V Parizu se je zbrala več tisoč glava množica podpornikov konservativne političarke Marine Le Pen. Zbrali so se na trgu Vauban, poleg zgodovinskega kompleksa Les Invalides. Protest je bil neposreden odziv na njeno obsodbo s strani francoskega pravosodja.

V govoru pred zbrano množico podpornikov iz stranke je ponovila, da gre za politično motivirano sodbo. “To ni sodna odločitev, to je politična odločitev,” je povedala.

“Imamo neodložljivo odgovornost, da nikoli ne odnehamo, saj predstavljamo tisto ponosno in trdno zasidrano Francijo, ki je odločena, da si povrne svojo suverenost, obrani svojo identiteto in ohrani svojo enotnost,” je povedala. Svojim nasprotnikom pa je sporočila: “Tu smo – in tu bomo tudi jutri ter pojutrišnjem.”

Pred protestnim zborovanjem je Marine Le Pen (nacionalni zbor) napovedala miren in demokratičen boj za pravico, po navdihu nenasilnega državljanskega odpora, ki ga je v ZDA vodil Martin Luther King jr., poroča Breitbart.

Le Penova je bila obsojena zaradi, kot trdi sodišče, neupravičene porabe evropskih sredstev. Le Penova je napovedala pritožbo, sodišče naj bi odločitev sprejelo do junija prihodnje leto. V televizijskem intervjuju je povedala, da je bila s sodbo pravna država popolnoma poteptana.

Sodba je vzbudila oster odpora domače francoske in mednarodne javnosti. Le Penovo je podprl ameriški predsednik Trump, ki je na socialnem omrežju Truth Social zapisal: “Osvobodite Le Pen”. Nad sodbo so zaskrbljeni tudi nekateri njeni politični nasprotniki. Francoski premier je denimo dejal, da je nad odločitvijo vznemirjen, medtem ko je aktualni pravosodni minister že novembra pisal, da bi bilo “globoko pretresljivo”, če bi bila izločea iz volitev.