Bodo upokojenci še ob decembrskih 150 evrov?

Piše: Spletni časopis
Z novembrsko pokojnino upokojenci ne bodo dobili 150 evrov pokojninskega dodatka, ker so to poslanci vladnih strank prepozno uzakonili s septembrskim popravkom pokojninske ureditve. Danes in jutri poskušajo, spet z velikansko zamudo, to popraviti s posebnim omnibus zakonom o izplačilu predvolilnega zimskega regresa 639 evrov vsem zaposlenim, zimskega dodatka 150 evrov upokojencem vsaj decembra in o popravku položaja sp-jev, ki so ga prej poslabšali. Sprejemajo vse to s kršenjem poslovnika parlamenta, ustave in pravil proračunskega poslovanja države.
Kako se vladajočim mudi, kaže zaporedje, da bo o novostih, ki so v DZ prišle konec prejšnjega tedna, že danes razpravljal odbor za finance, jutri pa bodo po nujnem postopku na izredni seji DZ poslanci vladnih strank novosti že uzakonjali. Razlog za nujni postopek in izredno sejo so bližajoče se volitve. Zaradi njih je predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič tudi obšla obvezo posvetovanj z občinami, ki je v poslovniku parlamenta določena tako:
Če bi čakali na mnenja občin, kar bi morali, bi še težje pravočasno izplačali predvolilna darila. V položaj in pravice občin bo država zanesljivo posegla, saj zahteva, da morajo te plačati zimski regres vsem zaposlenim uradnikom in funkcionarjem, pa tudi zaposlenim v podrejenih institucijah (denimo vrtcem), za kar občine niso načrtovale denarja v proračunih. Nihče jim ni povedal za te načrte vladajočih. Donedavno teh načrtov sploh niso imeli. V zakonu, ki je pred poslanci, je celo določba, da občinam ni treba popravljati svojih proračunov za ta izplačila, kar bi sicer v normalnih časih morali. Tako vladajoči določajo, da so ukine normalno načrtovanje proračunske porabe denarja:
“15. člen
(izjema od obveznosti priprave rebalansa)
V letu 2025 občinam, posrednim uporabnikom proračuna države oziroma občine in javnim gospodarskim zavodom, zaradi izplačila zimskega regresa in dodatno prejetih sredstev iz proračuna, ni treba pripraviti rebalansa proračuna oziroma finančnega načrta.”
Razlog vlada pojasnjuje tako: “Razlog za navedeno izjemo je predvsem v dejstvu, da se postopki ne bi mogli izpeljati do konca leta 2025.”
Če se vladajoči prepozno spomnijo, nobena pravila več ne veljajo.
Bo pa občinam in drugim vlada denar, če bodo izplačali zimski regres, do konca leta povrnila iz svojega proračuna, je tudi določeno v tem najnovejšem zakonu. A denar v državnem proračunu za to tudi ni načrtovan. To bodo rešili tako, da se bo v zakon, ki ga sprejemajo, zapisalo, da se izplača iz proračuna. Klemen Boštjančič pa bo do konca leta moral najti postavke, ki jih ni, pa bi morale biti. Če bi vladajoči imeli glavo.
Dodatna zadrega je, da ni gotovo, ali bo izplačilo kljub postopkom za vojne in naravne katastrofe in kršitvam poslovnika res decembra. Lahko se zgodi šele januarja. Če se, denimo, spet zaplete z referendumsko pobudo, kot se je že pri popravkih pokojninske zakonodaje z izplačilom zimskega dodatka za upokojence. Ta bi moral biti izplačan z novembrsko pokojnino, a ne bo. Zaradi referendumske pobude sindikalistov z leve zakon še ne velja in rok za izplačilo je že zamujen. Vladni poslanci so prepozno uzakonili vse skupaj. 40.000 podpisov sindikalistom, tako kaže, ne bo uspelo zbrati, a čas za izplačilo zimskega dodatka je zamujen.
Vladajoči so tokrat bolj zviti in določajo celo, da, če zakon o zimskem regresu začne veljati po 18. decembru 2025, se zimski regres zaposlenim za leto 2025 izplača najpozneje naslednji delovni dan po uveljavitvi zakona. Torej lahko tudi kadarkoli v prihodnosti. Lahko tudi v naslednjem letu. Težava pa je, da v vodo v tem primeru padejo vse določbe o državnih povračilih občinam in drugim porabnikom do novega leta, kjer pa enak zamik v prihodnje leto ni predviden in bi se vse moralo zgoditi do novega leta. Za občine to določajo tako: “Ministrstvo, pristojno za finance, na podlagi prejetih zahtevkov iz prejšnjega odstavka občinam povrne sredstva najpozneje do 31. decembra 2025.”
Po vrhu te varovalke o izplačilih zimskega regresa, če se znova zaplete, niso vključili pri upokojencih. Tam, če se spet zalomi, že spet ne bo mogoče izplačilo in upokojenci bodo že drugič ostali brez 150 evrov.