Bodo tudi pri nas kmalu začeli v smrt siliti že dvajsetletnice?

Piše: A. H., Nova24tv.si

Zagovorniki evtanazije jo predstavljajo kot etično sprejemljivo, čeprav kritiki opozarjajo, da odpira vrata “kulturi smrti”. Po sprejetju zakona o prostovoljnem končanju življenja je uporabnik na X izpostavil Nizozemsko, kjer je evtanazija dovoljena od leta 2002 pod “strogimi pogoji”. A kako strogi so ti pogoji, če so zaradi depresije evtanazirali dve mladi ženski?

Na Nizozemskem, ki je pogosto navajana kot vzor, podatki in zgodbe razkrivajo zaskrbljujočo realnost za fasado regulacije. Od leta 2000 do 2024 je število evtanazij in zdravniške pomoči pri samomoru naraslo za približno 336 odstotkov (z 2.123 na približno 9.260 primerov), kar zbuja dvom glede “strogih pravil”.

Uporabnik na X navaja, da je na Nizozemskem letno približno 10.000 ljudi izbralo evtanazijo, kar predstavlja okoli pet odstotkov vseh smrti v državi. Večina (86 odstotkov) so neozdravljivi bolniki, stari med 70 in 80 let. Na prvi pogled se zdi, da gre za humanitarno rešitev za tiste, ki trpijo v terminalni fazi, a zaskrbljujoč trend naraščanja števila evtanazij nakazuje, da se lahko “strogi pogoji” v praksi sčasoma razrahljajo, kar odpira vrata za širšo uporabo.

Podatki RTE (Regionalnega odbora za pregled evtanazije) na Nizozemskem kažejo, da je:

od leta 2000 do 2024 število evtanazij in zdravniške pomoči pri samomoru naraslo za približno 336 odstotkov (z 2.123 na približno 9.260 primerov),

(z 2.123 na približno 9.260 primerov), rast je bila postopna, z opaznejšim povečanjem po letu 2010, ko so se postopki in družbena sprejemljivost evtanazije dodatno uveljavili,

delež evtanazij v skupnem številu smrti se je povečal z manj kot dveh odstotkov v letu 2000 na približno 5,4 odstotka v letu 2023.

“In pod temi “strogimi pogoji” so fentali zdravo 29-letnico, ki je bila depresivna, kljub temu da jo je družina rotila, naj tega ne počne. Nikoli ne bo dočakala modrih štiridesetih, ko se ljudje običajno smejijo temu, kako neumni so bili v mladih letih,” je ob tem dodal politični analitik Mitja Iršič.

Slednji opozarja na primer Aurelie Brouwers. Leta 2018, ko je bila stara 29 let, so jo zdravniki usmrtili zaradi depresije. Njeni zdravniki sprva niso podprli njene prošnje, a je nato uspešno zaprosila na Kliniki za konec življenja (Levenseindekliniek) v Haagu. Postopek je potekal doma, ob prisotnosti prijateljev, kjer je zaužila zdravilo, ki je povzročilo smrt. Njeni starši niso podprli odločitve, njena zgodba pa je sprožila široko razpravo o etičnosti evtanazije pri psihiatričnih stanjih.

In to ni osamljen primer. Lani so prav tako zaradi depresije evtanazirali 28-letno Zorayo ter Beek, ki fizično ni bila neozdravljivo bolna. Njena odločitev je prišla po tem, ko ji je psihiater povedal, da ni več možnosti za izboljšanje.

Ti primeri, ki jih je vedno več, kažejo na ohlapnost meril za evtanazijo na Nizozemskem, kar vključuje tudi duševne težave, in poudarjajo razprave o tem, ali so trenutne regulacije dovolj stroge za preprečevanje potencialnih zlorab ali prenagljenih odločitev.