Bodo skušali rešiti razvpitega predsednika ljubljanskega okrožnega sodišča Marjana Pogačnika?

Piše: Ž. K./ Nova24tv

V postopku sodnega sveta zoper predsednika ljubljanskega okrožnega sodišča Marjana Pogačnika je prišlo do nenavadnega premika. Članica dr. Ana Kerševan se je hotela izločiti, sodni svet pa je njeno izločitev (skoraj) soglasno zavrnil.

Zgodba je povezana z odločitvijo Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je v primeru šokantnega odvzema otrok materi (tukaj) odločilo, da je bila prepoved stikov z materjo neupravičena in da so bile tako njej kot otrokom kršene človekove pravice. Nepravilna je bila tudi izbira sodnice, ki je vodila primer.

Marjan Pogačnik je kot predsednik ljubljanskega sodišča po ugotovitvah ESČP s tem, ko je “zadeve pritožnikov dodelil določenemu sodniku, v nasprotju z objektivnimi, vnaprej določenimi merili, nasprotoval temu, da se zagotovi naključnost pri dodeljevanju primerov”. Z nepravilno dodelitvijo primera je kršil nacionalno zakonodajo, saj ni upošteval pravnega reda o naključni dodelitvi zadev.

Sodni svet se je s sodbo ESČP seznanil v začetku leta, poroča MMC. Razvoj dogodkov bi moral biti relativno predvidljiv. Kot narekuje 64. člen zakona o sodiščih, se predsednika sodišča, ki krši predpise v zvezi z dodeljevanjem zadev, razreši.

Članica Sodnega sveta priznala osebno poznanstvo

Na tej točki postane zgodba ponovno zanimiva. Kot kaže zapisnik z 27. seje sodnega sveta, ki je potekala 2. oktobra 2025, torej prejšnji teden, se je Kerševanova hotela izločiti iz odločanja v zadevi, ker je sodelovala pri sestavi ene od odločb v vlogi strokovne sodelavke v gospodarskem sporu, ki je predmet presoje v postopku ugotavljanja okoliščin za razrešitev predsednika sodišča in – pozor – zaradi njunega medsebojnega osebnega poznanstva.

Nato pa presenečenje – člani sodnega sveta je niso razrešili, nasprotno, z devetimi glasovi proti in le enim za so izglasovali, da bo Kerševanova še naprej vključena v obravnavo zadeve. Kar je najmanj nenavadno zaradi okoliščin, ki jih je sama predočila svetu. Glede na rezultat glasovanja se prav tako zdi možno, da je šlo za dogovorjeno glasovanje in da se tudi sama ni hotela izločiti, glasovanje pa je bilo izvedeno “proforma” z namenom zadostitvi formalnostim. Posledično pa se seveda odpira vprašanje, zakaj je pomembno, da Kerševanova nadaljuje v postopku.

Dr. Ana Kerševan je sicer generalna državna odvetnica oz. vodja državnega odvetništva. Za članico sodnega sveta je bila lansko leto izvoljena v državnem zboru z 48 glasovi. V intervjuju za Mladino se je “izkazala” z izjavo, da je bilo vlaganje tožb zaradi neprijavljenih shodov zoper protestnike v času prejšnje vlade nedopustno. Gre sicer za pravnico iz znane družine Kerševan, ki spada med “rdeče plemstvo”.

Zgodba se nadaljuje novembra

Novo poglavje v zadevi Pogačnik se bo predvidoma odvilo prihodnji mesec, ko bo Pogačnik podal ustno izjavo oz. svoje videnje zadeve. Nekdanji sodnik Zvjezdan Radonjić je pred časom za naš medij komentiral, da Pogačnik tudi v preteklosti ni posvečal “posebne pozornosti dodeljevanju zadev po abecednem sosledju”. Kot je povedal, bi ga moral sodni svet brezpogojno razrešiti, a do tega ne bo prišlo. Kot smo pisali v preteklosti, so tovrstni postopki navadno dolgotrajni, Pogačnikovo razrešitev s predsedniškega mesta pa bo težko preprečiti. Ta bi sicer lahko nadaljeval delo kot navadni sodnik, a se zdi verjetneje, da se bo skušal upokojiti.