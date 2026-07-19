Bo Slovenija izgubila še več evropskih sredstev zaradi Goloba?

Piše: A. S. (Nova24tv)

Golobova vlada ni znala črpati evropskih sredstev in povzročila velik primanjkljaj.

Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj dr. Monika Kirbiš Rojs napovedala nov sistem “semaforja” zaradi velikega števila projektov, ki jih morajo občine v okviru mehanizma Dogovor za razvoj regij predložiti pristojnim ministrstvom najpozneje do konca leta 2026. Ministrstvo ob tem izpostavlja, da vlada Roberta Goloba očitno ni bila sposobna pravilo črpati evropskih sredstev.

Kot so nam povedali, so ugotovili ob primopredaji, “da je bilo iz Programa evropske kohezijske politike 2021–2027 izplačanih manj kot 15 % razpoložljivih sredstev, kar kaže na prepočasno dinamiko izvajanja programa.” Poudarjajo, da je stanje “nezadovoljivo na vseh vsebinskih prioritetah.” Prav tako Golobova vlada sploh ni zagotovila zadostna sredstva za nemoteno izvajanje že načrtovanih projektov za leto 2027, kar pomeni še dodatno tveganje za uspešno izvajanje programa.

“Posebej zaskrbljujoče je,” sporočajo iz ministrstva, “da mora Slovenija do konca letošnjega leta upravičencem izplačati še več kot 350 milijonov evrov, saj bo v nasprotnem primeru zaradi pravil evropske kohezijske politike prišlo do trajne izgube dela nepovratnih evropskih sredstev.” To pomeni, da bi znala Slovenija celo po odhodu Golobove vlade izgubiti nova sredstva zaradi njene nesposobnosti.

“Naša prioriteta je zato odprava ugotovljenih zaostankov, pospešitev izvajanja projektov, izboljšanje preglednosti postopkov ter zagotovitev vseh pogojev, da bo Slovenija razpoložljiva evropska sredstva izkoristila v celoti, pravočasno in učinkovito”, so še sporočili iz ministrstva.

Sistem semaforja bo namenjen izključno spremljanju izvajanja projektov v okviru Dogovorov za razvoj regij. Projekti, ki bodo napredovali v skladu z načrtovanimi roki, bodo označeni z zeleno barvo. Projekti z zaznanimi tveganji za zamude bodo prejeli oranžno oznako in bodo deležni dodatne podpore ter usklajevanja, da bi jih bilo mogoče izpeljati v predvidenem času.

Največ pozornosti bodo namenili projektom, označenim z rdečo barvo. Pri teh bodo pristojni preverili, ali je mogoče odpraviti ovire za njihovo izvedbo. Če se bo izkazalo, da projekta ni mogoče izvesti, ga bodo nadomestili z drugim, ustrezno pripravljenim projektom.

Na ministrstvu nadalje poudarjajo, da je glavni cilj novega sistema zagotoviti popolno izkoriščenost razpoložljivih evropskih sredstev ter preprečiti, da bi Slovenija zaradi zamud izgubila razvojne priložnosti. Obenem želijo s sprotnim spremljanjem pospešiti delo projektnih partnerjev in pristojnih ministrstev ter izboljšati učinkovitost izvajanja razvojnih projektov po vsej državi.