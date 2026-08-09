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Golobovega najboljšega raziskovalnega novinarja ne skrbijo več kot 100 tisoč evrov redna vozila nekdanje ministrice Mateje Čalušič, skrbi ga 40 tisoč evrov vredno vozilo Ciglerja Kralja!

FokusSlovenija
Primož Cirman, Golobov najljubši raziskovalni novinar (foto: STA)

Piše: Celjski glasnik

Kaj pomeni, ko te predsednik vlade, kot je Robert Golob, razglasi za najboljšega raziskovalnega novinarje, kaže s šolskimi primeri Primož Cirman s pomočjo Tomaža Modica.

Oba namreč s šolskimi primeri oziroma primeri za učbenike kažeta, kako novinar sledi  politiki nekoga, ki ga razglaša za novinarja in to na način, da se diskreditira vse, ki se s to politiko ne strinjajo, čeprav so sami delali veliko večje “svinjarije”.

Tako lahko danes vidimo kako je Cirman v skrbeh za državni proračun, ker je minister Janez Cigler Kralj dobil novo službeno volilo, vredno 40 tisoč evrov. Na drugi strani pa ga nikakor ne skrbi več milijonski primanjkljaj, ki ga je za sabo pustila Mateja Čalušič. Kaj da bi ga skrbelo kako je nekdanja ministrica skoraj za lastne potrebe kupovala čolne ali celo uporabljala skoraj trikrat dražja službena  vozila.

Ker se sledi globoki državi, seveda ni pomembno, da je imela Čalušičeva v floti več kot 60 tisoč vredno  vozilo BMW ter poleg tega prav tako 40 tisoč evrov vredno osebno vozilo VW. Kot kaže, je za Cirmana to povsem nepomembno, saj dejansko je po njegovem kot kaže za vse kar je povzročila vlada Roberta Goloba, kriva vlada Janeza Janše, ker nekomu, ki ti da titulo najboljši raziskovalni novinar, se pa res ne gre zameriti?

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