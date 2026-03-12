Bo nova anketa Mediane prinesla prvo mesto Svobode? Če bo, bo to nov avtogol vladajočih

Piše: G. B.

Potem ko je Mediana v zadnjem času že večkrat postregla z vnaprej napovedano dinamiko “napovedovanja” rezultatov, naj bi po najnovejših informacijah v njeni anketi Svoboda še bolj “poletela v nebo”.

Obstaja celo možnost, da bi ob tesnem rezultatu Svoboda v anketi celo prehitela SDS. Češ, Svoboda je v aferi s prisluhi žrtev, volivci pa naj bi se zbali desnih strank. Češ, če že iz opozicije regirajo s takšno “tajno operacijo” (kar sicer ni dokazano, saj gre za samostojne igralce, čisto mogoče je, da so akterji posnetkov skesanci iz Svobode), kako brutalna bo šele, ko pride na oblast.

No, to je seveda samo teorija in ironična tolažba, ki v glavi roji predvsem tistim, ki iščejo še zadnjo rešilno bilko, kako bi preprečili desno vlado. Časa namreč zmanjkuje. Kroži celo informacija, da bi lahko v času pred volitvami prišlo tudi do kakšne policijske racije proti opoziciji. Denimo proti poslancem NSi, ki so sodelovali v komisiji za nadzor nad obveščevalnimi službami.

Dejstvo pa je, da vladni narativi, da gre pri prisluhih za ponaredek, praktično nihče več ne verjame, saj jo stroka praktično vsak dan povozi:

Kot obljubljeno: celotna metodologija ENF analize videoposnetka Švarc Pipan je zdaj javno dostopna. Jupyter notebook z vso kodo, komentarji v slovenščini in rezultati:https://t.co/KBlGI1qm7R Vključuje:

— ekstrakcijo ENF signala pri 5 harmonikih (50–250 Hz)

— 5,9 milijona… pic.twitter.com/odspJa4juB — Niko Gamulin (@NikoGamulin) March 12, 2026

Tisto, kar najbolj razjeda vladajoče, pa je negotovost, kaj vse bo še prišlo ven v prihodnjih dneh. Vsak naslednji posnetek je namreč vedno bolj “vroč”.