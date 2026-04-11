Bloomberg: Težave za Golobovo sestavljanje vlade

C. Š.

Izbira novega predsednika parlamenta napoveduje težave za premierja Roberta Goloba, poroča medij Bloomberg.

Možnosti slovenskega premierja Roberta Goloba za sestavo nove vlade so se v petek znatno zapletle, piše Bloomberg. Poslanci so namreč za novega predsednika Državnega zbora izvolili Zorana Stevanovića, vodilnega člana protisistemске stranke Resni.ca, ki velja za bolj naklonjeno desnemu bloku njegovih političnih tekmecev.

Stevanović je v 90-članskem parlamentu prejel 48 glasov in tako postal druga najpomembnejša oseba v državi. Stranka Resni.ca, ki je znana po protisistemskem in pro-ruskem stališču, naj bi po mnenju opazovalcev lažje podprla desni tabor kot Golobovo levosredinsko koalicijo.

Politična nestabilnost v prihodnjih tednih

Izvolitev prihaja le nekaj tednov po parlamentarnih volitvah 22. marca, na katerih je Golobovo Gibanje Svoboda (GS) sicer tesno zmagalo, a brez absolutne večine. Koalicijska pogajanja so že od začetka zapletena, zdaj pa je prvi večji test nove sestave parlamenta pokazal, da bi lahko manjšinske stranke, kot je Resni.ca, postale ključni »kraljevi ustvarjalci« – in da bi lahko naklonjenost raje nagnile k desnici Janeza Janše (SDS).

Po poročanju Bloomberga ta poteza neposredno otežuje Golobovo pozicijo in kaže na morebitno politično nestabilnost v prihodnjih tednih. Novi predsednik parlamenta bo zdaj vodil postopke za izvolitev vlade, kar lahko dodatno zaplete položaj aktualnega premierja.

