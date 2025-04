Blagovest.si: Nujno sporočilo ob jutrišnjem shodu v Celju

Piše: Blagovest.si

Zaradi pričakovanja, da bo celjsko sodišče v petek, 18. aprila, torej na véliki petek, izreklo obsodilno sodbo v zadevi Trenta, bo na ta dan spet protestni shod pred celjskim sodiščem.



Tokrat se bo začel ob 14. uri. V tem času bo namreč na celjskem sodišču razglasitev sodbe za prvoobtožene Janeza Janšo, Branka Kastelica in Klemena Gantarja.

V našem pravosodnem sistemu je sicer tudi polno drugih procesov, ki so morda prav tako škandalozni, a morda ta izstopa v smislu, da gre tu tudi za našo prihodnost, saj želijo na račun tega procesa sedanje oblastne strukture obdržati oblast v svojih rokah in zatreti vsako opozicijo. Zato je ta proces Trenta tako zelo pomemben. In ne gre za to, da bi nekega politika božansko častili. Prav nasprotno.

Spomnimo naj, da so Jezusa najprej obsodili na smrt pred velikim zborom z obtožbo, da se dela za božjega sina. Nato so ga izročili Pilatu, da je branil cesarju plačevati davek in da se je razglašal za judovskega kralja. Spremenjena obtožba. Manipulacija. Pritiski.

