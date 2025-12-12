Bizarno! Pačnika kazensko ne bo preganjala samo velenjska občina, pač pa tudi tale nestrpnež. Ga lahko obsodijo celo na dvajset let zapora?

Piše: G. B.

Kot kaže, je obglavljeni velenjski Tito sprožil pravcati metuljev efekt, kot se temu reče. In kot kaže, bo Miroslav Pačnik, ki se je pred javnostjo razkril kot tisti, ki je Titovemu kipu “snel glavo”, plačal visoko ceno.

Miroslava Pačnika namreč kazensko preganja velenjska mestna občina, župan Peter Dermol pa ga celo javno sramoti, o čemer smo poročali že včeraj. Zaradi tega je odvetnik Franci Matoz, ki zastopa Pačnika, Dermola opomnil, naj se opraviči in prekliče svoje izjave.

A očitno je občinski pregon Pačnika šele začetek, saj se očitno obetajo kazenske ovadbe tudi od drugod. Portal Ptujinfo.com poroča, da je kazensko ovadbo vložil tudi razvpiti borčevski funkcionar in nekdanji ljubljanski mestni svetnik Janez Stariha, sicer znan po svojih nestrpnih izpadih na družbenih omrežjih.

Stariha celo zahteva, da bi moral biti storilec preganjan po uradni dolžnosti in bi morala ovadbo sprožiti policija.

Sicer pa vsebina ovadbe bistveno sicer ne odstopa od tega, kar je začela že velenjska občina (če odštejemo ideološke floskule), res pa je, da želi Stariha dejanje prikazati kot dramatičen napad na ustavni red.

je pa res, da naj bi Pačnika poleg vandalizma in domnevnega skrunjenja kulturne dediščine bremenil še sum kaznivega dejanja velike tatvine. Glede tega kazenski zakonik določa, da če je bila z dejanjem iz prvega odstavka tega člena pridobljena stvar posebnega kulturnega pomena ali stvar velike vrednosti in si je storilec hotel prilastiti tako stvar ali stvar take vrednosti ali če je bilo dejanje iz drugega odstavka tega člena storjeno v hudodelski združbi, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

Ker je že za skrunjenje kulturne dediščine predvidena kazen do osem let zapora, je teoretično možno, da bi – v primeru, da bi zraven dodali še elemente širjenja sovraštva in fašizma – zaporna kazen narasla celo na dvajset let. Na družbenih omrežjih je mogoče zaslediti pozive, da bi moral Pačnik v dosmrtni zapor in da bi ga morali z odškodninskimi zahtevki “sleči do gat”.

No, morda pa ne bo tako enostavno – nekateri napovedujejo, da se bo osrednji trg v Velenju čez 50 let imenoval – Trg Miroslava Pačnika.

Že jutri ob enajstih dopoldne pa je predviden shod v Velenju.