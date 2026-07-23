Birokratinja, ki je naredila “podmizno” uslugo Tanji Fajon, bi šla na Dansko za veleposlanico

Piše: Nova24tv.si

Po tem, ko je nekdanja generalna sekretarka na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Barbara Žvokelj pomagala izpeljati sporno nominacijo Tanje Fajon (ki bi prinesla visoko plačano in vplivno mesto v Bruslju), se za nagrado seli na veleposlaniško mesto v eni od stabilnih in prijetnih evropskih prestolnic.

Kandidatura nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel se je končala z neuspehom in močnimi očitki o obvodu postopkov, ena ključnih akterk v ozadju pa prejema diplomatsko nagrado. Barbara Žvokelj bo namreč kmalu odšla za veleposlanico Republike Slovenije na Dansko.

Žvokljeva, ki je bila v času Fajonove generalna sekretarka Ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ), je namreč osebno podpisala nominacijsko pismo, s katerim je Fajonovo predlagala Kaji Kallas za visoko evropsko funkcijo. V pismu, ki ga je N1 objavil, je zapisala: “Z veseljem nominiram podpredsednico vlade in ministrico za zunanje in evropske zadeve Tanjo Fajon…” ter izpostavila njene izkušnje v afriških zadevah in Varnostnem svetu ZN. Kritiki opozarjajo, da je to storila v obdobju, ko je Fajonova opravljala le tekoče posle, brez jasne odločitve vlade – kar je kasneje postalo osrednji očitek nove vlade.

Kakšen bi moral biti pravilni postopek?

Pravilni postopek za imenovanje posebnega predstavnika EU za Sahel predvideva, da visoka predstavnica EU po opravljenem izbirnem postopku predlaga kandidata, nato pa Svet EU (zunanji ministri držav članic) kandidata imenuje s kvalificirano večino. Država članica (v tem primeru Slovenija) ne more formalno blokirati imenovanja, lahko pa izrazi podporo ali zadržek in zahteva pojasnila o preglednosti.

Pri Tanji Fajon se je postopek zalomil, ker je nominacijsko pismo podpisala generalna sekretarka ministrstva Barbara Žvokelj, medtem ko vlada kot celota ni sprejela nobenega sklepa o podpori kandidaturi. To se je zgodilo v času, ko je Fajonova opravljala le tekoče posle.

Nova vlada je zato ocenila, da je bila nominacija izvedena brez ustreznih pooblastil in brez transparentne nacionalne koordinacije, kar je privedlo do zadržka Slovenije in končnega umika kandidature s strani Kaje Kallas.

Politična usluga ali strokovna odločitev?

Nominacija Fajonove se je končala z umikom s strani Kaje Kallas, potem ko je nova slovenska vlada izrazila dvome o transparentnosti postopka. Aktualno zunanje ministrstvo je celo ocenilo, da je bila nominacija pravno vprašljiva, ker je generalna sekretarka za tak korak očitno presegla pooblastila. Kljub temu pa se zdi, da sodelovanje pri tej akciji Žvokljevi ni škodovalo – nasprotno.

Že pred nastopom nove vlade Janeza Janše je bilo namreč odločeno, da bo Barbara Žvokelj imenovana za veleposlanico na Danskem. Prejšnja vlada jo je namreč predlagala za kandidatko, jo potrdila, a ta še čaka na uradni ukaz o imenovanju s strani predsednice republike. Pred tem se kandidat predstavi na zaslišanju pred Odborom za zunanjo politiko Državnega zbora. Šele po pozitivnem mnenju odbora in podpisu predsednice je imenovanje dokončno. Špekulira se sicer, da bi lahko zaradi spornega postopka ustavili imenovanje za veleposlanico. Po odgovore smo se obrnili na MZZ, odgovore objavimo, ko jih prejmemo.

Žvokljeva je bila doslej dolgoletna karierna diplomatka, med drugim veleposlanica in vodja stalnega predstavništva Slovenije pri OZN, OVSE in drugih mednarodnih organizacijah na Dunaju. Na položaju generalne sekretarke MZEZ je bila od avgusta 2024, kjer je veljala za eno najbližjih sodelavk Tanje Fajon.