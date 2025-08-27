Avtoprevozniki zaradi zastojev napovedujejo zapore avtoceste; vladajoči nesposobneži se na vabilo niso odzvali

Piše: C. R.

Ker je postala primorska avtocesta v zadnjih desetih dneh zaradi obnovitvenih del na vipavski hitri cesti in zaradi neustrezne prometne ureditve praktično neprevozna, so se avtoprevozniki danes zbrali na Razdrtem in pozvali odgovorne k takojšnjim ukrepom. Razmišljajo tudi o zapori primorske avtoceste, ki je zaradi nesposobnosti vladajočih, že tako ali tako skoraj neprevozna.

Včeraj so na srečanje na Razdrto so povabili tudi odgovorne, ki pa se vabilu niso odzvali. Potrebno je takojšnje ukrepanje, saj so posledice neprevoznosti na primorski avtocesti že danes katastrofalne – zaradi večurnih zastojev podjetja beležijo ogromno gospodarsko škodo, prebivalci izgubljajo čas v neprekinjenih zastojih, poleg tega se je nevarno poslabšuje prometna varnost, je opozoril predsednik sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Peter Pišek.

“Prevozniki od predsednika vlade, vodstva Darsa, ministrice za promet in ministra za notranje zadeve zahtevajo takojšnje ukrepanje. Vsak dan čakanja pomeni dodatne izgube, večjo nevarnost v cestnem prometu in še več nezadovoljstva med udeleženci v prometu,” je opozoril Pišek.

Zaradi obnovitvenih del na vipavski hitri cesti je tovorni promet v tranzitu preusmerjen na mednarodni mejni prehod Fernetiči, kjer pa je čakanje avtoprevoznikov na prehod v Italijo nevzdržno. Policija je zato včeraj težavo z zastojem in dolgo kolono tovornjakov in med njimi tudi ostalih vozil reševala s preusmeritvijo dela tovornega prometa tudi na prehod Škofije. Vendar se je tudi tam hitro ustvarila kolona čakajočih, tako da v prihodnjih dneh takih preusmeritev ne bo več.

Medtem pa predstavniki prevoznikov, ki so se zbrali na Razdrtem, zahtevajo pospešitev gradbenih del na hitri cesti preko Rebernic. Sto dni, kolikor bodo po napovedih Darsa trajala dela, se jim zdi preveč, ob tem pa opažajo, da na gradbišču dela le nekaj ljudi dnevno. Zato od odgovornih zahtevajo, naj pospešijo dela in hitro cesto ponovno odprejo prej, kot pa so napovedali.

Predsednik sekcije avtoprevoznikov pri Gospodarski zbornici Slovenije Milan Slokar je prepričan, da italijanska policija načrtno ustavlja tovorni promet na slovenski strani, saj bi drugače prihajalo do zastojev pred cestninskimi postajami v Italiji. Tudi zato slovensko vlado poziva, naj težave rešuje skupaj s pristojnimi italijanskimi organi.

“Razmere smo spremljali prejšnji ponedeljek in torek in že tedaj so nastajale kolone, čeprav je bil še čas avgustovskih dopustov. Šele v tem tednu se Italija in Evropa odpirata gospodarstvu in je zato močno povečan promet. Kolone bodo tudi v prihodnje, saj imamo neuradne podatke, da sta v Italiji na cestninski postaji pri Tržiču odprta le dva prehoda za tovornjake, ki pa tako velikih obremenitev ne moreta prenesti,” je povedal Slokar.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je sicer že pred dnevi italijanskega notranjega ministra Mattea Piantedosija pozval, naj se prometna ureditev na Fernetičih ustrezno prilagodi. Rešitve za nemoteno vsakodnevno življenje obmejnega prebivalstva in v izogib nastajanju gospodarske škode bodo v sredo ponovno predlagali italijanski strani tudi predstavniki slovenske policije. Kot so sporočili z ministrstva za notranje zadeve, so namreč prejeli vabilo prefekta Furlanije – Julijske krajine Giuseppeja Petronzija na operativni sestanek glede preusmeritve tranzitnega tovornega prometa na mejnem prehodu Fernetiči in nastalih zastojev.

Se pravi, da naši nesposobneži v Darsu in v Golobovi levičarski vladi odgovornost za prometne zamaške in kaos na primorski avtocesti skušajo prevaliti na naše zahodne sosede. Sami pa se raje ukvarjajo z neobstoječo državo Palestino in financiranjem tamkajšnjih teroristov. Na težave domačih ljudi tako zavestno pozabljajo. Sramota!