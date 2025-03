Arčon in Katičeva z vsemi topovi nad referendum, ki naj bi bil po njuno velik udarec kulturi in jeziku – ju je prestrašila anketa?

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Večina bo na referendumu zavrnila dodatne pokojninske privilegije. To je pokazala anketa Ninamedie za Dnevnik.

Po tej raziskavi 55 odstotkov anketiranih ne podpira dodatkov, ki Prešernovim nagrajencem zagotavljajo tri tisoč evrov neto pokojnine, dobitnikom nižjih nagrad pa nekaj nižje. Za višje dodatke za elito je bilo 36 odstotkov vprašanih. 8,1 odstotek jih je odgovorilo, da ne ve. Preračun Spletnega časopisa le med opredeljenimi, ker le ti štejejo na referendumu, je takšen:

Podpise za referendum bo SDS jutri predčasno prenehala zbirati, ker jih bo že več kot 40.000. Na referendumu, ki ga bodo poslanci morali razpisati, bo zakon padel le, če bo dovolj visoka tudi udeležba. Ustava namreč določa: “Zakon je na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev.” Volivcev je okoli 1,7 milijona. Proti jih bo moralo glasovati, da bi pokojninski dodatki padli, okoli 339.000.

Da bodo na referendumu branili zakon, s katerim bi delili za kakšnih petsto evrov višje pokojninske dodatke, ki bi postali tudi iztožljiva pravica in ne več izjemoma dodeljen privilegij vlade, kar je doslej omogočal zakon iz časov socializma, sta včeraj na POP TV povedala predstavnika Svobode in SD. Matej Arčon (Svoboda) je povedal, da bo referendum velik udarec za kulturo in slovenski jezik. In nadaljeval: “Mi Primorci še kako dobro vemo, da smo se kot narod obstali na podlagi slovenskega jezika in slovenske kulture. In veste, paradoks temu je, ker če ta zakon na referendumu pade, nagrade še vedno ostanejo in velja zakon iz 70. let. Očitno ima prvak opozicija nostalgijo po Jugoslaviji.”

Stališče SD pred referendumom pa je Andreja Katič predstavila tako: “Kot narod smo skozi zgodovino obstali tudi zaradi kulture in umetnosti. In da, tako kot v preteklosti, se bomo tudi Socialni demokrati udeležili te referendumske kampanje. Zagovarjali to, kar zagovarjamo skozi vrsto let – na kulturi temelji naš narod in verjamem, da bo tudi v prihodnje. Bo pa potrebno seveda volivkam in volivcem pojasniti, da ni vse tisto, kar je nerazumljeno s strani nekoga, tudi nesprejemljivo za večino. Tako da mislim, da je potrebno kulturo, slovensko, podpreti.”

Po zakonu še iz socializma, ki določa, da lahko vlada izjemoma dodeli pokojnine, je bilo zadnje desetletje podeljenih ducat dodatkov k pokojninam. Štiri je dodelila vlada Roberta Goloba, osem pa pred tem vlada Janeza Janše. Pred desetletji, ko je vladal še Janez Drnovšek, je število delitev segalo tudi v več sto.

V zadnjih sedmih letih pa je bilo razdeljenih tudi že skoraj sto dodatkov k pokojninam športnikom po posebnem zakonu, ki so ga zanje tudi uzakonili iz leve na predlog Petra Vilfana, ki je tudi že med prejemniki privilegija. Podobnega zdaj uzakonjajo še za kulturnike. Pričakovati je podobno število “privilegiranih” kot pri športnikih, torej vsaj okoli sto že v nekaj letih.

