Anuška Delić in Oštro cvilita: Ostali smo brez davkoplačevalskega denarja. To je krivica, zares!

Piše: Peter Truden (Nova24tv)

Portal Oštro, ki ga vodi Anuška Delić, se je v soboto zvečer na omrežju Facebook, razjokal kot majhen otrok, ki ni dobil sladoleda. »Ministrstvo za kulturo je nevladnim organizacijam, med njimi tudi Oštru, čez noč zamrznilo financiranje že odobrenih in izvedenih projektov,« se je glasilo dramatično sporočilo. Bo zdaj konec sveta? Se bo Slovenija ustavila? Bo sonce ugasnilo? Ne, samo skrajno levičarski portal, ki samooklicano »neodvisno« preverja dejstva, bo (začasno) ostal brez denarja neto davkoplačevalcev.

Novi ministrici za kulturo Ignaciji Fridl Jarc je treba samo čestitati, da si je upala drezniti v progresivno osje gnezdo in zaradi skoraj 9 milijonov primanjkljaja, ki ga je na ministrstvu pustila njena predhodnica Asta Vrečko, ustaviti izplačila kulturnikom, umetnikom, medijem, nevladnikom in drugim prporačunskim parazitom.

Pod Golobovo vlado Oštru več kot 0,4 milijona evrov

Anuška Delić in tovarišija zdaj jamra. To niso zgolj številke, pravijo, to je »opravljeno delo«, »izpolnjene obveznosti« in grožnja »neodvisnemu novinarstvu« ter celo »preživetju organizacij«. Na kocki naj bi bilo javno interesno delo. Res ganljivo. Še dobro, da računalnik ne joče, bila bi prava poplava solz.

Kako pa je bilo v času, ko je Robert Golob in njegova skrajno levičarska ekipa razdeljevala denar neto davkoplačevalcev podolgem in počez? Oštro je v času Golobove vlade prejelo nekaj več kot 0,41 milijona evrov neto davkoplačevalcev, kar je okoli 95 odstotkov proračunskih sredstev, ki jih je prejelo v zadnjih sedmih letih. Povedano drugače: skoraj ves denar je Oštro prejelo v času skrajno levičarske vlade. Še posebej radodarni so bili na ministrstvu za javno upravo, ki ga je vodil Franc Props (0,32 milijona evrov) in na ministrstvu za kulturo pod vodstvom Aste Vrečko (90 tisoč evrov).

Denar tekel kot voda iz pipe

Ko so njihovi ljudje na oblasti, je denar tekel kot voda iz pipe. Ko pa pride nova ministrica in ugotovi, da je v blagajni luknja, pa nenadoma nastane tragedija grških razsežnosti. To ni »zamrznitev financiranja«. To je soočenje z realnostjo. Proračun ni vedno polna steklenička za dojenčke, iz katere lahko levičarski nevladniki sesajo v nedogled. Davkoplačevalci nismo dolžni financirati aktivistov, ki se potem v imenu »neodvisnosti« spravljajo na vsako vlado, ki jim ni pogodu in se ne sklada z njihovo progresivno agendo, ki črnijo vsakega kritika multikulti agende in vsakega, ki si upa reči, da je Slovenija predvsem država Slovencev in ne podaljšek Bruslja in nevladniških mrež.

Oštro in podobni so si v preteklih letih zgradili pravi parazitski ekosistem. Prejmejo denar za »projekte«, potem pa učijo, kaj je »javni interes«. Javni interes je očitno vedno tisto, kar se sklada z njihovo ideologijo: odkrita podpora levičarskim vladam, napadi na konservativne politike in medije in, kakopak, molk ob vseh levičarskih škandalih. Ko zamnjka denarja, ker so ga levičarski botri trošili za neumnosti, kar naenkrat grozi »konec neodvisnega novinarstva«.

Konec brezplačnih kosil

Oštro bi se moral zavedati, da ni brezplačnega kosila. Zdaj Anuški Delić in drugim grozi, da bodo denar z iskanjem naročnikov morali zaslužiti na trgu, ne pa parazitirati neto davkoplačevalce. To, kar oni imenujejo »neodvisno novinarstvo«, je v resnici odvisno od levičarskih ministrov in njihovih proračunskih milijonov. Prava neodvisnost se pokaže takrat, ko denarja od države ni več – in takrat se običajno izkaže, da je veliko teh »medijev« in »nevladnikov« povsem odveč.

Nova ministrica za javno upravo je naredila to, kar bi morala narediti vsaka normalna vlada: pregledati, kje se denar troši za ideološke projekte in kje ga zmanjkuje za osnovne javne storitve. Da Oštro in kulturniški aktivisti zdaj prirejajo »opozorilne akcije« in mahajo s pestmi, je pričakovano. Navajeni so, da jim denar pripada kot pravica. Realnost, da mora država najprej dati plače zdravnikom, učiteljem, policistom in gasilcem, jim je tuja. Zato se cviljenje nadaljuje. Ker ko se pipa zapre, paraziti zacvilijo najglasneje. In nič ni bolj zabavno kot gledati njihove solze, ko jim davkoplačevalski biznis končno začne uhajati iz rok.

Parazitsko novinarstvo

Delićeva je sicer znana kot ena glavnih »preverjevalcev dejstev« na Facebooku, kjer je z zvesto ekipo pridno cenzurirala vse, kar ni ustrezalo levičarski agendi – od kritike migracijske politike do razkrivanja Golobovih afer. Ko pa se je Meta umaknila od takšnih »neodvisnih« faktčekerjev, je nenadoma zacvilila o »sovražni kampanji« in napadih na svobodo medijev.

V resnici gre za klasičen primer parazitskega novinarstva: denar od države, ideološka pristranskost in vulgarni napadi na kritike. Anuška Delić in Oštro nista neodvisna – sta del globoke mreže, ki jo financirajo davkoplačevalci, da bi nadzorovala javno mnenje. Zdaj se bo pokazalo, ali lahko preživijo brez denarja davkoplačevalcev.