Angela Merkel je svojčas načrtovala usposabljanje ruske vojske v centrih z laserskim orožjem

Piše: C. R.

Preden si je Rusija priključila Krimski polotok, je vlada Angele Merkel pripravljala milijardni projekt za usposabljanje ruskih vojakov po nemških standardih, poroča The Telegraph.

Nemčija je nameravala pomagati Rusiji pri vzpostavitvi osmih sodobnih vojaških vadbenih centrov – še preden je Moskva leta 2014 vdrla na Krim. O tem piše knjiga Neuspeh – preiskava zgodovine nemške politike do Rusije, poroča The Telegraph.

Putin je nemškim oblastem predlagal sodelovanje pri usposabljanju moskovskih sil v Rusiji na podoben način kot v nemškem vojaškem centru za usposabljanje severno od Magdeburga v Saški-Anhaltu, ki velja za enega najboljših v Evropi. Po navedbah v omenjeni knjigi je nemška vlada na predlog odgovorila pozitivno. Načrt, dogovorjen v času kanclerstva Angele Merkel, je bil ocenjen na 1 milijardo evrov. V skladu z njim naj bi nemška vojska usposabljala ruske vojake na podlagi nemških izkušenj. Za to so v Rusiji načrtovali izgradnjo osmih vojaških poligonov z najsodobnejšo opremo – laserskimi topovi, sistemi za simulacijo bojev, predavalnicami in elektronskimi senzorji, po vzoru nemškega centra pri Magdeburgu.

Projekt je nadziral obrambni gigant Rheinmetall, ki bi dobavljal opremo. Kot pišeta avtorja knjige, nemška novinarja Katja Gloger in Georg Mascolo, je nemška vlada »pozitivno sprejela željo Rusije po sodelovanju«, kljub vse bolj agresivnemu ravnanju Kremlja.

„Nemška politična direktiva je bila, da se pozdravi želja Rusije po sodelovanju in jo, kolikor je mogoče, tudi uresniči,“ je dejal upokojeni general Josef Nibecker, ki je bil takrat vojaški svetovalec Gerharda Schröderja.

Leta 2011 je takratni nemški minister za obrambo Thomas de Maizière v Moskvi celo odkrito izjavil:

„Z vidika varnostne politike nas zanima sodobna, dobro vodena ruska vojska.“

Projekt so ustavili šele po ruski priključitvi Krima

Načrti so se dejansko ustavili šele po priključitvi Krimu leta 2014, ko je postalo jasno, da Moskva ne stremijo k partnerstvu, ampak se pripravlja na nove invazije.