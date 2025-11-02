Andrej Kosi, poslanec, v intervjuju za Demokracijo: »Če bo na oblast prišla še enkrat taka vlada, kot jo imamo sedaj, bo Slovenija propadla«

Piše: Petra Janša

O birokratski avanturi in priporočilih SDS za odpravo ovir za hitrejšo graditev, nepremičninskemu davku, v kakšnem gospodarskem stanju Golobova vlada pušča Slovenijo njeni naslednici ter o predlogih SDS za proračun za leto 2027, pa tudi o tem, zakaj nas vladajoča politika preusmerja na zunanje probleme, kot je Palestina, kakšne bodo po njegovem mnenju posledice razkritja dokumenta o obisku nekdanje podpredsednice Evropske komisije Věre Jourove v Sloveniji 2023 in še o tem, kakšno referendumsko kampanjo pričakuje, smo se pogovarjali s poslancem SDS Andrejem Kosijem.

Gospod Kosi, začniva pogovor z vprašanjem, zakaj v Sloveniji tiste, ki bodo gradili, čaka prava birokratska avantura, kot sami pravite?

V Sloveniji so postopki na področju prostorskega načrtovanja in graditve še vedno dolgi, zapleteni in birokratski. Najprej tiste, ki bi radi gradili in njihovo zemljišče še ni zazidljivo, so pa na občino podali predlog za spremembo namembnosti, čakajo dolgoletni postopki spremembe prostorskega načrta, ki lahko trajajo tudi več kot 10 let. Kolikor pa je zemljišče zazidljivo, pa potencialnega investitorja čaka še postopek pridobitve gradbenega dovoljenja, ki zna prav zaradi birokracije postati prava avantura. Velikokrat se v času projektiranja pojavijo različne zahteve mnenjedajalcev, predvsem pa se težave pojavijo na upravnih enotah, kjer nekateri uradniki zahtevajo različne dopolnitve in spremembe projektne dokumentacije, predvsem pa se pojavijo težave, ko uradniki ne sledijo pozitivnemu mnenju občine o skladnosti s prostorskim aktom. Vse to pa seveda podaljšuje čas postopka, tudi dodatne finančne stroške in negativno vpliva na razvoj kraja, razvoj gospodarstva in reševanje stanovanjske problematike.

Pa bo ta veljala za vse enako, na primer za prebivalce romskih naselij?

Predvsem na JV Slovenije je žgoča problematika z Romi. Tudi na področju graditve ti gradijo objekte brez dovoljenj tudi na kmetijskih zemljiščih in zemljiščih, ki niso v njihovi lasti. Žal pristojne službe ne ukrepajo in tako Romi širijo svoja naselja ter degradirajo in uzurpirajo prostor. Medtem pa večinsko prebivalstvo čaka na ustrezne prostorske akte, ki jim bodo omogočili graditev, in se otepa z birokracijo v času pridobivanja gradbenega dovoljenja. Tako menim, da zakonodaja ne velja za vse enako in je to treba v prihodnje ustrezno urediti.

