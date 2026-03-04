Analiza javnega naročila za najem letal: Najresnejši pomislek izbira jordanskega prevoznika s slabim ugledom in zgodovino varnostnih kršitev v EU

Piše: Vida Kocjan

Vlada oziroma v njenem imenu generalni sekretariat vlade je 4. marca objavil javno naročilo (JN001510/2026-EUe25/01) za prevoz slovenskih državljanov z Bližnjega vzhoda. Analiza pokaže, da gre za Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EUe25).

Predmet naročila je najem več letal s posadko za prevoz slovenskih državljanov z Bližnjega vzhoda, vrednost pogodbe pa znaša 1.500.000 EUR (brez DDV). Izbrani ponudnik je jordanska družba Jordan Aviation (Aqaba Airlines).

V nadaljevanju objavljamo strukturiran pregled vseh vidikov, ki so vredni pozornosti.

Postopek brez predhodne objave (46. člen ZJN-3, točka č)

Naročnik je uporabil postopek s pogajanji brez predhodne objave na podlagi izjemne nujnosti. To je zakonsko dopustno, a hkrati najbolj tvegan postopek z vidika transparentnosti, saj:

ni javnega razpisa,

ni konkurenčnega zbiranja ponudb,

naročnik sam izbere pogajalskega partnerja.

Utemeljitev se sklicuje na izraelsko-ameriške napade na Iran, ki so se začeli 28. 2. 2026, in posledično zaprtje zračnega prostora. Pogodba je bila sklenjena 3. 3. 2026 – torej le 3 dni po izbruhu krize. Časovni okvir je sicer skladen z argumentom nujnosti, a je hkrati izjemno kratek za naročilo vrednosti 1,5 milijona evrov.

Opomba: Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EUe25) je instrument, ki ga naročnik objavi po sklenitvi pogodbe, da ponudnikom omogoči vložitev zahtevka za revizijo pred začetkom izvajanja. Sama objava torej ne pomeni, da je postopek sporen – je pa signal, da se naročnik zaveda možnih pravnih izzivov.

Vrednost naročila: 1.500.000 evrov

Postavka Vrednost Skupna vrednost pogodbe (brez DDV) 1.500.000 evrov Trajanje naročila 5 (dni?) Ocenjeno število evakuiranih ~700–1.000 oseb Groba cena na osebo (pri 250 osebah) ~6.000 EUR Groba cena na osebo (pri 1.000 osebah) ~1.500 EUR

Po ocenah letalskih strokovnjakov najem enega širokotrupnega letala za medcelinski let stane med 300.000 in 600.000 evrov. Po navedbah Groka (UI) celo zgolj dobrih 220 tisoč evrov. Znesek 1,5 milijona evrov je torej v razponu za 2–5 poletov ali celo do 7 poletov. V regiji naj bi na prevoz čakalo okrog 1.000 Slovencev, točnega števila tako ne vedo. Vrednost je na zgornji meji pričakovanega ali preko.

Izbrani ponudnik: Jordan Aviation

To je najbolj izpostavljen sporni element tega naročila.

Vidik Ugotovitev Varnostna zgodovina V letu 2011 je EU delno prepovedala Jordan Aviation (3 letala Boeing 767) zaradi ponavljajočih se varnostnih kršitev. Trenutni status Jordan Aviation trdi, da ima veljavno EASA TCO odobritev (vendar šele od marca 2016) in je akreditiran pri IATA IOSA Ocene potnikov Izjemno slabe – na Tripadvisorju in Skytraxu prevladujejo ocene o zamudah 10+ ur, neprofesionalnosti, starih letalih Sedež Aqaba, Jordanija – letalo leti iz Maskata prek Egipta (Šarm el Šejk) v Slovenijo

Ključno vprašanje: Čeprav je bila prepoved iz leta 2011 pozneje odpravljena in naj bi imel Jordan Aviation danes veljavno EASA TCO odobritev, je ugled te družbe med potniki izjemno slab.

Merilo za oddajo naročila: »Cena in odzivnost«

Merilo je opisano zgolj z besedama »Cena in odzivnost« brez kakršnekoli razčlenitve uteži ali metodologije. Pri postopku brez predhodne objave to ni formalna kršitev, je pa metodološko pomanjkljivo in otežuje kasnejšo revizijsko presojo.

Kraj izvedbe: »Kjerkoli«

Navedba kraja izvedbe kot »Kjerkoli« je neobičajna, a v kontekstu evakuacije morda tudi razumljiva – letala morajo leteti tja, kjer so ujeti državljani, kar ni vnaprej določljivo.

Kontekst: Ali je bila nujnost resnično nepredvidljiva?

Utemeljitev JN navaja, da so bili napadi »nenapovedani« in da jih »objektivno ni bilo mogoče predvideti«. To je ključni pogoj za zakonito uporabo postopka po točki č) prvega odstavka 46. člena ZJN-3. Glede na medijska poročila (Reuters, CNN, Wikipedia) so se napadi začeli 28. 2. 2026. Vprašanje, ali so bile obveščevalne službe predhodno obveščene, ostaja odprto.

Povzetek spornih točk

# Sporni element Stopnja tveganja 1 Postopek brez razpisa – brez konkurenčnega zbiranja ponudb Srednja (zakonsko dopustno, a tvegano) 2 Vrednost 1,5 mio EUR – na zgornji meji, brez razčlenitve Nizka do srednja 3 Izbira Jordan Aviation – slab ugled, pretekle varnostne kršitve v EU Visoka (varnostni vidik) 4 Merilo “Cena in odzivnost” – brez uteži in metodologije Nizka 5 Operativni zaplet – letalo sprva ni dobilo dovoljenja za pristanek v Maskatu Dejanska (ne pravna) težava 6 Vprašanje povračila stroškov s strani evakuiranih Odprto politično vprašanje

Najresnejši pomislek je torej izbira prevoznika z dokumentirano zgodovino varnostnih kršitev v EU, čeprav naj bi družba po lastnih navedbah danes imela veljavno EASA odobritev. V razmerah izredne nujnosti je to morda bila edina razpoložljiva možnost, a naročnik tega v dokumentaciji ne pojasni dovolj podrobno.

Kako so izbirali, kdo se je prijavil in ali so se res pogajali ter kako so prišli do cene 1,5 milijona evrov, smo vprašali generalni sekretariat. Ko prejmemo odgovore, jih bomo objavili.

(Izdelano tudi s pomočjo UI)