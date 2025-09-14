Ameriški zunanji minister: “Hamas ne sme več obstajati, če je cilj v regiji mir”

Piše: Nova24tv

Danes se je začel obisk ameriškega državnega sekretarja oz. zunanji minister Marco Rubio v Izraelu, kjer se je srečal s premierjem Benjaminom Netanjahujem. Obisk so na State departmentu pojasnili kot izraz podpore zaveznici pred 80. zasedanjem Generalne skupščine Združenih narodov.

“Na poti v Jeruzalem. Osredotočil se bom na zagotavljanje vrnitve talcev, iskanje načinov za zagotovitev, da humanitarna pomoč doseže civiliste in obravnavanje grožnje, ki jo predstavlja Hamas. Hamas ne sme več obstajati, če je cilj mir v regiji,” je pred odhodom v Izrael zapisal Rubio.

Do obiska prihaja, kljub temu, da Trump ni bil zadovoljen z izraelskim napadom na gnezdo Hamasa v Dohi. Kot pravi, to ne bo vplivalo na bilateralni odnos med Izraelom in ZDA, bo pa potreben pogovor o vplivu napada na prizadevanja za premierje med Izraelom in palestinskim gibanjem.

Izraelski premier Netanjahu je Rubia označil za “izjemnega prijatelja” ob tem pa dejal, da moč izraža moč zavezništva med državama. “Vez je močna tako, kot so vzdržljivi kamni v Zahodnem zidu, ki smo se jih ravnokar dotaknili,” je povedal Netanjahu in po njegovi oceni vez med državama še nikoli ni bila močnejša.

To je bilo ovekovečeno tudi v simbolnem smislu, ko sta si Rubio in ameriški veleposlanik Mike Huckabee nadela judovski kapi in skupaj z izraelskim premierjem molila ob “Zidu žalovanja”. Zid je bil del utrdbe drugega templja v Jeruzalemu in je svet tako za jude kot muslimane, poroča STA.

Glavni del srečanja se je seveda odvil za zaprtimi vrati. State department je še pred odhodom zapisal, da je namen obiska Izraelu predstaviti ameriške prioritete glede še vedno trajajočega konflikta med Izraelom in Hamasom in drugih dilem, ki zadevajo varnost na bližnjem vzhodu.

Rubio namerava ostati v Izraelu dva dni. Glede na njegov program bo obiskal tudi Vzhodni Jeruzalem, ki ga Palestinci zahtevajo za svojo prestolnico. Po koncu obiska bo odpotoval v Združeno kraljestvo, kjer se bo pri obisku pridružil ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu.