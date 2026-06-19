Ali Nataša Sukič svojim gostom dovoli, da odločajo o družinskih zadevah?

Piše: Celjski glasnik
Na slovenski l(L)evici se ne morejo na noben način sprijazniti, da želi Slovenija, da o notranjih zadevah odločajo zgolj državljani Slovenije in državljani članic EU.
Prav gotovo je razlog o takšnem razmišljanju, še kako dobro zavedanje, da v kolikor se drugim državljanom prepove volilna pravica, lahko sami izgubijo močno volilno telo, ki bi jim nenazadnje zmanjšal vpliv v političnem svetu. Zaradi tega se na vse pretege trudijo, da nova vlada ne bi sprejela sprememb o volitvah.
Tudi zaradi tega lahko danes spremljamo, kako Levica, pa tudi poslanka Nataša Sukič ljudi prepričujejo, da je nova vlada grda, ker želi državljanom tretjih držav prepovedati, da bi odločali o naših notranje-političnih temah. Hkrati pa ne želijo razumeti, da za državljane članic EU veljajo drugačna pravila, saj smo nenazadnje v integraciji, ki ima določena skupna pravila, kot za državljane tretjih držav.
Da bi zadeve lažje razumela, ji je Tomaž Štih zadevo razložil povsem enostavno ter na povsem plastičen način: “Ker če ste državljan EU, vam ga ne moremo vzeti, saj smo del te družine. Vsi ostali ga bodo dobili z državljanstvom; do takrat so gostje in običajno ne dovolite gostom, da sprejemajo družinske odločitve.”