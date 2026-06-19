Ali Nataša Sukič svojim gostom dovoli, da odločajo o družinskih zadevah?

Piše: Celjski glasnik

Na slovenski l(L)evici se ne morejo na noben način sprijazniti, da želi Slovenija, da o notranjih zadevah odločajo zgolj državljani Slovenije in državljani članic EU.

Prav gotovo je razlog o takšnem razmišljanju, še kako dobro zavedanje, da v kolikor se drugim državljanom prepove volilna pravica, lahko sami izgubijo močno volilno telo, ki bi jim nenazadnje zmanjšal vpliv v političnem svetu. Zaradi tega se na vse pretege trudijo, da nova vlada ne bi sprejela sprememb o volitvah.

Ker je državljanom EU ne moremo vzeti, saj smo del te družine. Vsi drugi pa jo bodo pridobili z državljanstvom; dotlej pa so gosti in gostom ponavadi ne pustite družinskih odločitev. https://t.co/HoYtSYUDO5 — Libertarec (@Libertarec) June 15, 2026

Tudi zaradi tega lahko danes spremljamo, kako Levica, pa tudi poslanka Nataša Sukič ljudi prepričujejo, da je nova vlada grda, ker želi državljanom tretjih držav prepovedati, da bi odločali o naših notranje-političnih temah. Hkrati pa ne želijo razumeti, da za državljane članic EU veljajo drugačna pravila, saj smo nenazadnje v integraciji, ki ima določena skupna pravila, kot za državljane tretjih držav.

Da bi zadeve lažje razumela, ji je Tomaž Štih zadevo razložil povsem enostavno ter na povsem plastičen način: “Ker če ste državljan EU, vam ga ne moremo vzeti, saj smo del te družine. Vsi ostali ga bodo dobili z državljanstvom; do takrat so gostje in običajno ne dovolite gostom, da sprejemajo družinske odločitve.”