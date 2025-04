Ali Janković želi biti slovenski ali srbski premier? Ali kar oboje?

Piše: C. R.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v nedeljo zvečer ob predstavitvi novega srbskega mandatarja za sestavo vlade dejal, da se je o položaju mandatarja pogovarjal tudi z Jankovićem, ter med drugim dodal, da bi si želel, da bi bil “enkrat v prihodnosti Janković glavni, jaz pa bi mu pomagal”. Janković je danes ponovil, da trdno stoji za svojimi besedami, da ni vedel, kaj bo srbski predsednik povedal na nedeljski novinarski konferenci. “Zakaj je Vučić to dejal, morate vprašati njega,” je dejal ljubljanski župan na novinarski konferenci. Ponovil je, da Vučićeve besede razume kot izraz spoštovanja do njegovega dela, v njegovi izjavi pa ni videl nič slabega.

Na vprašanje, ali bo leta 2027 kandidiral na predsedniških volitvah v Srbiji, je odgovoril, da o tem ne razmišlja in ponovil: “Ta trenutek jaz vidim samo eno lokacijo z Rudnika, to so Žale.”

Ni pa jasno odgovoril na večkrat zastavljeno vprašanje, ali se je o tej možnosti pogovarjal z Vučićem ali kom drugim. Potrdil je, da sta po nedeljski novinarski konferenci z Vučićem govorila po telefonu. Janković je še dejal, da nima srbskega državljanstva, lahko pa ga pridobi, ker je rojen v Srbiji.

Znova je pojasnil, da sta se z Vučićem v sredo dobila na večerji in se pogovarjala zgolj o zagotavljanju stabilnosti in miru na Balkanu. “Sva prijatelja in kot prijatelj sem mu napisal tudi tisto pismo podpore, osebno pismo,” je dejal. No, za nekatere medije se je Janković sprenevedal, češ da so pisma podpore Vučiću prišla tudi iz številnih drugih držav, dejansko pa je šlo le za rutinska voščila ob osrednjem državnem prazniku Srbije.

Na vprašanje, zakaj je bila na pismu glava ljubljanske občine, pa je odgovoril, da bo medijem posredoval odločbo informacijske pooblaščenke.

Kot je pojasnil, je, potem ko ga je eden od medijev zaradi pisma prijavil na urad informacijske pooblaščenke, danes prejel odločbo, v kateri je urad potrdil, da ne gre za službeno pismo.

“Ponovno poudarjam, da tega pisma ne dam, ker je moje osebno pismo in ni zavedeno v našem sistemu,” je izpostavil glede zahteve svetniškega kluba Levice, naj jim pokaže pismo podpore Vučiću. Bo pa Levica junija dobila na vpogled podatke o njegovih službenih poteh v tujino, je napovedal.

Janković je odgovarjal tudi na vprašanja o povezavah s podjetniki iz Srbije in Republike Srbske. “Vsak, ki pride in ki ponuja dodano vrednost Ljubljani, je dobrodošel,” je dejal.

Če ima kdo podatke, da gre za kriminalce, povezane s podzemljem, pa naj o tem obvesti pristojne, je dejal in med drugim poudaril, da mu ne bo nihče govoril, s kom naj se druži, njegova vrata pa so vedno odprta.

Po novinarski konferenci je na županovo izmikanje konkretnim odgovorov v izjavi za javnost opozoril mestni svetnik stranke Pirat Jasmin Feratović. Kot je opozori, je župan na vprašanja odgovarjal pretežno z osebnimi pojasnili, ki jih je uokviril kot prijateljstva ali prizadevanja za “mirovništvo”.

Takšna retorika ne prispeva k transparentnosti delovanja župana, še posebej, kadar gre za povezave z voditelji, kot sta Vučić in predsednik Republike Srbske Milorad Dodik, katerih politika prispeva k destabilizaciji Zahodnega Balkana, je opozoril. Namesto kritične distance do režimov, ki ovirajo demokratične procese, župan ohranja tesne osebne in poslovne stike, kar odpira številna vprašanja o interesih, ki vodijo mestno politiko, je dodal.

Spomnimo pa naj, da je Jankoviću možnost, da postane slovenski premier, enkrat že spodletela in sicer po volitvah leta 2011, ko je njegova Pozitivna Slovenija zmagala v sumljivih okoliščinah, koalicijska pogajanja pa so nato propadla. Namesto tega so se ostale stranke povezale in za premierja izvolile Janeza Janšo, vse do znamenite akcije “Klemenčič”, ko se je začelo “virantovanje” in je nato na oblast prišla Alenka Bratušek, ki je z Jankovićem sicer prelomila, danes pa je del Svobode, kjer je Janković vpliven boter iz ozadja ter celo močnejši od premierja Roberta Goloba.

So se pa govorice o tem, da bi Janković lahko odšel v srbsko politiko, pojavile že pred nekaj leti. Očitno pa tovrstnega dvojnega preigravanja mainstream mediji sploh ne problematizirajo, ampak se delajo, kot da je to nekaj najbolj normalnega. Torej, danes slovenski, jutri srbski premier, pojutrišnjem pa kar oboje?