Ali informacije o korupciji ogrožajo nacionalno varnost ali šefa Svobode Goloba?

Predsednik Svobode Robert Golob je za danes zaradi domnevne ogroženosti države napovedal sejo sekretariata sveta za nacionalno varnost.

Plastično povedano, sestale se bodo zelo pomembne tajnice, ki izvajajo odločitve pravega sveta za nacionalno varnost, ki ga vodi premier, v njem pa je tudi predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša. A pravega sveta Golob ne bo sklical. Podobno je ta mesec Golob že ravnal, ko je ta isti sekretariat sklical, ker je imel težave s pošiljanjem svojih sporočil na Instagram. To se je zgodilo v času, ko se je ravno spet razplamtela vojna med Iranom, ZDA in Izraelom, ki ima lahko velike posledice za našo državo. A z Bližnjim vzhodom se sekretariat za nacionalno varnost ni ukvarjal. Dogajanje kaže vzorec zlorab vladnih institucij za propagando za vladne stranke. Na Meti so Svobodi sicer, a o tem na sekretariatu tudi niso govorili, onemogočili oglasno kampanjo, ker so ravnali nepošteno (lažno predstavljanje za nepolitično oglaševanje uspehov vlade). Vladni Ukom, ki ga vodi Petra Bezjak Cirman pa je javnosti po prvi seji sekretariata sporočil, da je ogrožena naša država, svoboda govora v njej, in celo poštenost volitev, ker vlada in šef vlade na Instagramu težje objavljata svoja sporočila. Zdaj naj bi bila ogrožena, ker je javnost izvedela za vsebino posnetkov, ki kažejo zlorabe oblasti za podrejanje družbenih podsistemov (podjetja, policija, mediji) različne primere pajdaškega kapitalizma, kršitve zakonov o lobiranju, kršitve zakonov o financiranju kampanj, politično prekoračitev oblasti v državnih podjetjih, napotitev pogodb na povezana podjetja. V obeh primerih se zdi govorjenje o ogroženosti države, ko je v resnici v težavah pred volitvami le stranka Svoboda, še dodaten dokaz zlorab in ugrabitve države za osebne in strankarske interese Roberta Goloba.

Ali POP TV ve več o tem, kdo vse je govoril?

Pop TV na svojem spletnem portalu 24ur.com danes podrobno poroča o najnovejših posnetkih pogovorov z odvetnikom Jožefom Oberstarjem na spletni strani anti-corruption2026.com. Presenetljivo so v članek vključili tudi , da jim je Oberstar v ponedeljek, še pred objavo pogovorov, na vprašanje, ali drži, da se je znašel v podobni situaciji kot Švarc Pipanova, Zidar Klemenčičeva in Paravan ter ali so tudi njega pod pretvezo povabili na sestanek in bi se lahko ta posnetek kmalu pojavil na spletni strani, odgovoril le: “Ne, nisem bil v tej situaciji.”

To pojasnilo je nenavadno, ker kaže, da so podrobneje seznanjeni z načrtom objav na tej spletni strani. Da nameravajo objaviti Oberstarja, ne moreš kar uganiti. Ni čisto jasno, kako so prišli do podatka in tudi kaj je sporočil Oberstar , ko jim je povedal, da ni bil v enakem položaju.

Je pa novinarsko gledano portal 24ur.com korekten pri poročanju. Tam namreč najdemo povzetek vsebin posnetkov in odzive nanje. Kar je drugače kot, denimo, na Siol.net, ki ga obvladujejo Golob, kjer izjemno obsežno objavljajo odzive, bralci pa tam nekoliko težko razumejo, zakaj sploh gre, če se ne informirajo iz drugih medijev, na kaj se ti jezni odzivi sploh nanašajo.

