Alenka Jeraj, poslanka DZ RS, v intervjuju za novo Demokracijo: »Vladajoči so v treh letih povzročili, da nam praktično vsi sistemi razpadajo«

Piše: Lucija Kavčič

Golobova vlada ni zgodba o uspehu, kot nam to poskušajo prodati vladajoči, pa tudi mnogi mediji; konec koncev to vsi občutimo v svojih denarnicah, je v pogovoru za Demokracijo dejala poslanka SDS Alenka Jeraj.

Kako komentirate rezultat referenduma − so se volivci vendarle prebudili?

Rezultat je odličen in kaže, da ljudje ne odobravajo privilegijev za določene ljudi. Kolikor narediš in vplačaš v pokojninsko blagajno, toliko lahko pričakuješ. Minili so časi, ko so nekateri dobivali dodatke, posebne privilegije samo zato, ker so pripadali določeni stranki (komunistični partiji v prejšnjem sistemu). Ravno zaradi te neenakosti smo se odločili, da želimo živeti v samostojni, bolj pravični in demokratični državi.

Upam, da so se ljudje prebudili. Očitno je, da čedalje več državljank in državljanov vidi, da Golobova vlada ni zgodba o uspehu, kot nam jo poskušajo prodati vladajoči, pa tudi mnogi mediji. Konec koncev to vsi občutimo v svojih denarnicah. Vse se draži, uvajajo se novi davki, delo se ne razbremenjuje, črpanje evropskih sredstev je katastrofalno nizko, beležimo največji padec BDP med državami EU in kljub več ministrstvom je javna uprava še vedno premalo učinkovita.

Kaj pa vladajoči − so še vedno prepričani, da bodo ostali na oblasti?

Prepričana sem, da se že marsikdo v Gibanju Svoboda zaveda, da nikoli več ne bodo na volitvah dosegli rezultata, kot so ga dosegli leta 2022. Zato nekateri čakajo na odločitev Vladimirja Prebiliča ali pa se bodo pridružili kateri od obstoječih strank, drugi bodo odšli nazaj v službo na GEN-I, od koder so tudi prišli na kratek izlet v politiko, kar je nezrelo in škodljivo.

So pa v teh treh letih naredili veliko škode, saj nam praktično vsi sistemi − od zdravstva, šolstva, policije – razpadajo. Rušijo tudi dosežke demokracije s kršenjem Ustave RS, Poslovnika DZ, zakonov …

