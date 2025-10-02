(AKTUALNO) Teroristični napad v Manchestru pred sinagogo na praznik Jom Kipur – najsvetejši dan za Jude

Piše: C. R., Domen Mezeg (Nova24TV.si)

V napadu z avtomobilom in nožem sta bili danes pred sinagogo v Manchestru na severu Anglije ubiti dve osebi, še trije so ranjeni, je sporočila britanska policija. Policisti so osumljenca ustrelili, njegove smrti pa zaradi “sumljivih predmetov”, ki jih ima na sebi, še ne morejo potrditi.

Danes je v sinagogi v britanskem Manchestru prišlo do napada z vozilom in nožem, v katerem so bile poškodovane štiri osebe.

Policija je bila ob 9.31 po lokalnem času obveščena, da je vozilo zapeljalo med pešce, en moški pa je bil zaboden. Ob prihodu na kraj dogodka so policisti ustrelili osumljenca. Ustreljen je bil še pred vstopom v stavbo, poroča Euronews.

Reševalci so ob 9.41 oskrbeli štiri ranjence, ki so utrpeli poškodbe zaradi trka vozila in vbodov z nožem. Oblasti so javnost pozvale, naj se izogiba območju, dokler ne bo varno.

Župan Manchestra Andy Burnham je incident označil za resnega, a poudaril, da so policisti in prisotni ukrepali učinkovito.

V napadu pred sinagogo v Manchestru dva mrtva in več ranjenih

Tudi policija je ob prihodu na prizorišče napad razglasila za resen incident, kmalu zatem pa ustrelila osumljenca. “Moškega, za katerega domnevamo, da je storilec, so policisti ustrelili,” je manchestrska policija zapisala na omrežju X, a ob tem dodala, da njegove smrti še ne morejo potrdili zaradi “sumljivih predmetov”, ki jih nosi na sebi.

Na kraj dogodka je zato že prišla enota za odstranjevanje bomb. Po prvih podatkih so reševalci na prizorišču nudili oskrbo štiri ljudem, ki so po navedbah oblasti utrpeli poškodbe zaradi trka avtomobila in vbodnih ran.

Po najnovejših podatkih sta bili v napadu ubiti dve osebi, še tri ranjene osebe so v resnem stanju, so sporočile oblasti.

Napad na judovski praznik Jom Kipur

Napad se je zgodil na dan judovskega praznika Jom Kipur, ko verniki množično obiskujejo sinagoge in obeležujejo dan s postom.

Po poročanji MSN, je župan širšega Manchestra Andy Burnham za BBC povedal, da je bila ena od žrtev, kot kaže, varnostnik, ki je bil napaden z nožem. Burnham je še dejal, da naj bi bil osumljenec po vsej verjetnosti mrtev.

Britanski premier je zgrožen

Dodal je, da bo zaradi incidenta predčasno zapustil vrh Evropske politične skupnosti (EPS) na Danskem in se popoldne v Londonu udeležil sestanka kriznega štaba.

Starmer je po navedbah BBC še dodal, da je napad “še toliko bolj grozljiv”, ker se je zgodil na Jom Kipur, najsvetejši dan in najpomembnejši praznik v judovski religiji, ko veliko število Judov obišče sinagoge. Premier je ob tem sporočil, da bodo v sinagoge po vsej državi napotili dodatne policijske enote.

Tudi britanski kralj Karel III. je dejal, da je “globoko pretresen in užaloščen” nad napadom, še posebej na tako pomemben dan za judovsko skupnost.