(AKTUALNO) Srečala se je s Smodejem; sedaj je jasno, zakaj je vzrojila ob omembi “Fotopuba”

Piše: A. H. (Nova24TV.si)

V ozadju burne reakcije ministrice za kulturo Aste Vrečko (Levica) na omembo afere Fotopub se skriva tudi razlog za to. Eden od njih je očitno njeno nedavno srečanje z osrednjim akterjem te afere – Dušanom Smodejem. Kot kažejo nedavne objave na družbenih omrežjih, se je Vrečkova z njim srečala v eni od beneških restavracij med obiskom beneškega bienala.

Po informacijah Info360 je Dušan Smodej – ki se po izbruhu afere zadržuje predvsem v Benetkah – “pričakal” ministrico v restavraciji. Vrečkova je v svoji objavi na Facebooku priznala srečanje, a poudarila, da je prostor “nemudoma zapustila”.

Dogodek je sprožil val ironije in vprašanj na X, med drugim dejstvo, da se je njen ministrski mandat “začel in končal” z afero Fotopub. Mnogi so ob tem izpostavili zanimivo “naključje”, tudi ekonomist Matej Lahovnik, ki je zapisal: “Kakšna je verjetnost, da se v restavraciji v Benetkah slučajno srečata ministrica Asta Vrečko in razvpiti Dušan Smodej iz afere Fotopub?!”

Afera Fotopub je izbruhnila avgusta 2022 z anonimnimi pričevanji o domnevnih spolnih zlorabah, manipulacijah, omogočanju uživanja prepovedanih drog in finančnih nepravilnostih v okolici umetniškega društva Fotopub ter Dušana Smodeja. Proti njemu je bila vložena obtožnica, a mu je še vedno ni uspelo vročiti, saj se zadržuje v tujini.

Ministrica Vrečko je bila takrat tarča kritik zaradi skupne fotografije s Smodejem iz intervjuja za portal Kulturnik (julij 2022). Takrat je dejala, da Smodej na intervju ni bil napovedan in da ga je prvič srečala takrat. Ne glede na vse, ob tem bode v oči ministričina nezmožnost obsoditi karkoli se je tam domnevno dogajalo. Asta Vrečko namreč od izbruha afere ni dala nobene jasne, neposredne javne izjave, v kateri bi izrecno obsodila konkretna domnevna dejanja, opisana v aferi Fotopub, ali osebno Dušana Smodeja.

Kritiki (med njimi društvo Nova smer in drugi) ji očitajo, da se je omejila na splošne izjave o “ničelni toleranci do spolnega nasilja” in sistemskih ukrepih v kulturi, brez konkretne obsodbe dogajanja v Fotopubu. Namesto tega se je osredotočila na zanikanje osebnih povezav in v nekaterih primerih tudi na tožbe proti medijem (npr. proti Demokraciji), ki so jo povezovali z afero.

“Dušan Smodej, slovenski Epstein, ki ga policija neuspešno išče že mesece, se zabava na beneškem festivalu. Tam je bila tudi Asta Vrečko. V posmeh vsem žrtvam Fotopuba in prikazu nesposobnosti naših organov pregona, da kriminal prvorazrednih procesirajo,” je zapisal na X nekdanji notranji minister Aleš Hojs.

Po uradnih navedbah: slovenski veleposlanik v Rimu Matjaž Longar in naš generalni konzul v Trstu Gregor Šuc. — BojanPožar (@BojanPozar) May 16, 2026

Dušana Smodeja obtožnica, ki mu je bila vročena šele po treh letih, bremeni kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih mamil in povzročitve telesnih poškodb. Tožilstvo je sicer obtožnico zoper Smodeja na Okrožno sodišče v Ljubljani vložilo na začetku lanskega leta, a mu dalj časa ni bila vročena, saj je bil, sodeč po objavah na družbenih omrežjih, v tujini – kjer je še zdaj. 12. maja je namreč na Instagramu objavil fotografijo z morja.

V ločenem obtožnem predlogu, ki je bil vložen na Okrajno sodišče v Ljubljani, je sicer Smodejevo ime povezano še z dvema kaznivima dejanjema goljufije.

