(AKTUALNO) Škandalozno tajno srečanje visokega kitajskega partijca s “prvorazrednimi”; diplomat Kajzer: Gre za škandal, ki si ga Slovenija ne bi smela privoščiti!

Piše: Domen Mezeg (Nova24TV)

Maja 2025 je Slovenijo po poročanju N1 skrivaj obiskala kitajska delegacija pod vodstvom visokega funkcionarja komunistične partije Čen Džova, namestnika ministra mednarodnega oddelka centralnega komiteja. Obisk, ki je potekal brez javnih objav ali fotografij, je vzbudil vprašanja o transparentnosti, še posebej po škandalu s spornimi kitajskimi USB-ključki z zlonamerno programsko opremo. Tajno srečanje slovenskih politikov s predstavnikom kitajske partije je po mnenju diplomata Kajzerja škandal, ki si ga Slovenija ne bi smela privoščiti.

Partijski uradnik Čen Džov (vpliven v kitajski zunanji politiki) se je srečal z nekaterimi slovenskimi politiki in nekdanjim predsednikom Danilom Türkom, a nihče od udeležencev ni javno razkril podrobnosti srečanja, ki je bilo označeno kot neformalno. Z delegacijo Socialnih demokratov, ki jo je vodil predsednik stranke in gospodarski minister Matjaž Han, se je Džov pogovarjal o bilateralnih odnosih med državama in strankama ter o aktualnih mednarodnih temah, kot so carine, kot poroča N1.

Srečanje, ki je potekalo v ljubljanskem hotelu in je trajalo približno pol ure, je bilo deloma omejeno zaradi prevajanja. Han je dodal, da so omenjali gospodarske odnose, a brez konkretnih projektov. Dejal je, da mu namen obiska ni bil povsem jasen. S predstavniki Levice, vodjo poslanske skupine Matejem Tašnerjem Vatovcem in generalnim sekretarjem Matejem Zupancem je pogovor tekel o medparlamentarnih odnosih in globalnih temah. Levica je poudarila svoja stališča o človekovih pravicah, mednarodnem pravu in pomenu miru, srečanje v prostorih stranke pa je trajalo manj kot pol ure in se je končalo brez zavez.

Poslanec Gregorič je z delegacijo poklepetal “za šankom”

Državna sekretarka z ministrstva za zunanje in evropske zadeve Melita Gabrič se je z Džovom srečala na prošnjo kitajske strani. Pogovarjala sta se o razvoju odnosov med Slovenijo in Kitajsko, globalnih trgovinskih vprašanjih, odnosih med EU in Kitajsko ter gospodarskem sodelovanju, in sicer vključno s posledicami carinskih ukrepov ZDA in Kitajske. Poslanec Gibanja Svoboda Miroslav Gregorič, predsednik skupine prijateljstva s Kitajsko v državnem zboru, se je z delegacijo sestal v ljubljanskem baru.

Namesto z Natašo Pirc Musar sestanek potekal s “prvorazrednim”

Pogovor je bil vljudnostne narave, Gregorič pa se je zavzel za uravnoteženo blagovno menjavo in opozoril na pomanjkanje neposrednih letalskih povezav med Slovenijo in Kitajsko, ki jo imajo nekatere države v soseščini. Z nekdanjim predsednikom Danilom Türkom je Džov razpravljal o krepitvi stikov Kitajske s srednjo Evropo. Türk, ki podpira gospodarsko sodelovanje, je omenil možnost kitajskih investicij v modernizacijo slovenskih železnic.

Pri nas so obisk javnosti prikrili, na Slovaškem so o njem javno poročali

Prav tako je napovedal prihod druge kitajske delegacije. Skrivnostnost obiska, ki ga kitajsko veleposlaništvo ni komentiralo, je v nasprotju s Slovaško, kjer so o obisku med 15. in 17. majem javno poročali. Sekretariat sveta za nacionalno varnost je opozoril na previdnost pri stikih s Kitajsko v napetih geopolitičnih razmerah, kar dodatno poudarja vprašljivo naravo netransparentnega obiska.