(AKTUALNO) Primc: Pomembno je, da podpise zberemo čim prej! Javite se za delo kot prostovoljec na stojnici pred upravno enoto!

Piše: A. H. (Nova24TV.si)

Gibanje za otroke in družine pod vodstvom Aleša Primca nadaljuje z intenzivnim zbiranjem podpisov za razpis referenduma proti Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Doslej je bilo zbranih že skoraj 10.000 podpisov, a za razpis referenduma jih je potrebnih še vsaj 30.000. Akcija zbiranja podpisov bo potekala do 5. oktobra 2025.

“Zbrali smo že skoraj 10.000 podpisov, gremo naprej do zmage! Prosimo vas, da čim prej oddate svoj podpis, saj bomo le tako lahko pravočasno začeli pripravljati kampanjo za referendum, s katero bomo zmagali in zaščitili naše bolnike,” je poudaril Aleš Primc, vodja Gibanja za otroke in družine.

Dodal je, da zbiranje podpisov in referendumska kampanja nista ista stvar: “Pomembno je, da podpise zberemo čim prej, da se lahko osredotočimo na izvedbo najboljše možne kampanje, s katero bomo preprečili zastrupljanje bolnikov in zagotovili, da bodo deležni ustrezne oskrbe, kot se spodobi.”

Nujno prosimo! Javite se za delo kot prostovoljec na stojnici pred upravno enoto!

Kljub spremenjenemu načinu oddajanja podpisov so prostovoljci pred upravnimi enotami neprecenljivi, saj spodbudijo k podpisu mimoidoče, ki bi šli sicer mimo. Prosimo vas, da se javite za prostovoljca/ko na stojnicah. Po prijavi boste dobili natančna navodila. Prijavite se na el. naslov: [email protected]

Zakaj je referendum pomemben?

Primc poudarja, da si vsak bolnik zasluži zdravljenje, lajšanje bolečin, sočutje in bližino, ne pa zastrupitve. “Zastrupitev ni pomoč ljudem,” je jasen. Gibanje za otroke in družine zato poziva vse, ki nasprotujejo zakonu, da se pridružijo pobudi in oddajo svoj podpis. Referendum vidijo kot edino možnost, da preprečijo uveljavitev zakona, ki po njihovem mnenju uvaja “srhljivo zastrupljanje bolnikov“.

“Bodimo ljudje, ostanimo ljudje in naredimo vse, kar je v naši moči, da ta zakon ne bo uveljavljen. Referendum je naša priložnost, zato dajmo vse od sebe,” je še dodal Primc in povabil vse, ki so podpis že oddali, naj spodbudijo še svoje sorodnike in prijatelje, da se pridružijo akciji.

Kako in kje oddati podpis? Podpise za referendum je mogoče oddati na dva načina: Osebno na upravnih enotah: Podpisi se zbirajo na vseh upravnih enotah po Sloveniji. Ob obisku prinesite osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list). Elektronsko prek portala e-Uprava: Podpis lahko oddate tudi prek spletnega portala e-Uprava z uporabo digitalnega potrdila ali smsPASS-a. Organizatorji spodbujajo vse, ki še niso oddali podpisa, naj to storijo čim prej, saj je čas ključen za uspešno izvedbo referenduma. Kako lahko še pomagate? Poleg oddaje podpisa lahko prispevate tudi tako, da: spodbujate svoje sorodnike, prijatelje in znance, naj oddajo podpis,

delite informacije o pobudi na družbenih omrežjih ali v svojih skupnostih,

se prijavite kot prostovoljec in pomagate pri organizaciji stojnic ali drugih aktivnosti.

“Vsak podpis šteje! Tisti, ki ste že oddali podpis, povabite naprej,” še poziva Primc. Po njegovih besedah lahko skupaj preprečimo uveljavitev zakona in zagotovimo, da bodo bolniki deležni dostojne oskrbe, ki temelji na sočutju in spoštovanju življenja.