(AKTUALNO) Islamistična flotilja Grete Thunberg sprožila nasilne proteste po EU

Piše: I. K. (Nova24TV.si)

Global Sumud Flotilja – skupina mednarodnih aktivistov, ki s plovili skušajo prebiti domnevno izraelsko blokado Gaze s kvazidostavo humanitarne pomoči – povzroča nasilne proteste tudi v državah EU. Organizatorji jo predstavljajo kot nenasilno dejanje solidarnosti, vendar pa jo številni kritiki obravnavajo kot politično provokacijo, saj flotilja ne prinaša le simbolično količino hrane in zdravil, v resnici gre za prohamasovo politično sporočilo.

Izraelske sile so medtem v noči na torek prestregle 13 ladij humanitarne flotilje Sumud, pri tem pa pridržale okoli 200 aktivistov. Kljub temu 30 plovil nadaljuje pot proti palestinski enklavi, so v sporočilu za javnost zapisali predstavniki flotilje. Med pridržanimi je bila tudi okoljska aktivistka Greta Thunberg, kar je zgodbi dalo dodatno medijsko težo. Izrael je zatrdil, da so vsi potniki varni, organizatorji pa so opozorili, da so ladje prestregli v mednarodnih vodah in da so bili aktivisti izolirani brez možnosti komunikacije.

Divjanje skrajnih levičarjev v Italiji in Španiji

Prestrezanje je sprožilo burne reakcije v Italiji. Protestniki so zavzeli železniške postaje v Rimu, Neaplju in Milanu ter blokirali tire, zaradi česar je bil promet močno oviran. Sindikat CGIL in več manjših sindikatov je razglasil celo splošno stavko. V sporočilu so zapisali: “Prestrezanje flotilje je zločin proti nedolžnim.”

Policija je bila prisotna na glavnih železniških postajah, a množice ni mogla povsem umiriti. Italijanska vlada se je poskušala zavarovati pred očitki, da ni zaščitila svojih državljanov: zunanji minister Antonio Tajani je dejal, da je od izraelske strani prejel zagotovila o nenasilju, italijanska fregata pa je flotiljo spremljala le do določene razdalje in se nato umaknila.

Odmevi so bili močni tudi v Španiji. Vlada je napovedala, da vojaška ladja Furor, prvotno poslana kot spremljevalka flotilje, ne bo vstopila v območje izraelske blokade. Madrid je aktivistom celo svetoval, naj ne nadaljujejo poti proti Gazi, saj jim država v primeru incidenta ne bo mogla zagotoviti varnosti. Čeprav Španija uradno ni popolnoma prekinila podpore pobudi, je jasno nakazala, da se ne bo neposredno spopadala z izraelskimi silami na morju.

Protesti skrajnih levičarjev potekajo tudi po drugih evropskih mestih, kar kaže na dobro organiziranost in koordinacijo ter tudi financiranje od zunaj.