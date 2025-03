(AKTUALNO) Aleš Primc: Osnovnošolec je prejel ukor, ker je nasprotoval indoktrinaciji LGBTQ+

Piše: Domen Mezeg (Nova24TV.si)

“Škandal. Na eni od gorenjskih osnovnih šol je fant iz 8. razreda dobil ukor, ker je ob LGBTQIA+ indoktrinaciji pri pouku vstal, šel iz razreda in rekel, da sta spola samo moški in ženski in da njega parade ponosa in mavrične zastave ne zanimajo. Bravo fant!” je sporočil borec za pravice otrok Primc.

Tisto, česar smo se bali in na kar smo stalno opozarjali, se danes že dogaja v slovenskih osnovnih šolah. Šolske učilnice postajajo levičarski laboratoriji za indoktrinacijo slovenskih otrok.

Iz tujine že dolgo poznamo primere, ko so starši mladoletnemu otroku spremenili spol, mu uradno spremenili ime, ravnateljica pa je skladno s tem pozivala vse učitelje, da pri tem uporabljajo spolno nevtralne stavke.

Ukor za upor proti LGBTQ+ indoktrinaciji

Zdaj pa kvarna ideologija prodira tudi v naš vzgojno-izobraževalni sistem. Borec za pravice otrok Aleš Primc je sporočil, da se je osnovnošolec v eni od gorenjskih šol uprl indoktrinaciji LGBTQ+ in za kazen prejel ukor. Dečka je za pogumno dejanje pohvalil.