Ajatola Hamenej naj bi bil mrtev. Kaj je res?

Piše: Nova24tv.si

V zadnjih urah je svet priča dramatičnemu zaostrovanju konflikta na Bližnjem vzhodu. Združene države Amerike in Izrael sta 28. februarja 2026 izvedla obsežne zračne napade na Iran, ki so ciljali strateške cilje v Teheranu in drugih delih države. Med tarčami so bila tudi območja okoli urada vrhovnega voditelja Irana, ajatole Alija Hameneja. To je sprožilo val govoric o njegovi usodi – ali je mrtev, v kritičnem stanju ali pa se skriva na varnem mestu?

Ozadje konfliktaNapadi prihajajo po mesecih napetosti, ki so se zaostrile po kratki vojni junija 2025, ko sta ZDA in Izrael že napadla iranske cilje. Takrat je Hamenej preživel v podzemnem bunkerju, vendar je po tem izgledal oslabljen in se manj pojavljal v javnosti.

Današnji napadi, ki jih je ameriški predsednik Donald Trump označil kot “veliko bojno operacijo”, so zadeli območja blizu Hamenejevega uradnega prebivališča. Satelitske slike kažejo, da je rezidenca popolnoma uničena.

Iranska medija poročata o dimu nad prestolnico, vendar uradne potrditve o žrtvah ni.

Širijo se govorice: Ajatola je mrtev

Po napadih so se na družbenih omrežjih in v izraelskih medijih pojavile govorice, da je 86-letni Hamenej “skoraj zagotovo” eliminiran. Izraelski viri trdijo, da je odrezan od komunikacij in da ni jasnosti o njegovi usodi. Nekateri poročajo, da je bil pred napadi prepeljan na varno lokacijo zunaj Teherana, kjer naj bi bil v kritičnem stanju in na aparatih za vzdrževanje življenja.

Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je v intervjuju za NBC News dejal, da je Hamenej živ “kolikor vem“, vendar je dodal, da sta umrla dva poveljnika, višji uradniki pa so preživeli.

Iranske oblasti so poudarile, da je predsednik Masoud Pezeshkian “popolnoma zdrav”, vendar se izogibajo komentarjem o Hamenejevem stanju.

Izraelski viri o prvih “visokih” žrtvah iranskega režima

So pa izraelski viri pričeli z analizo podatkov, da so bili v napdaih ubiti Mohammad Pakpour, poveljnik kopenskih sil IRGC, Amir Nasirzadeh ali Aziz Nasirzadeh kot minister za obrambo, Ali Shamkhani kot sekretar Vrhovnega sveta za nacionalno varnost ter Saleh Asadi ali Esmaeil Khatib kot vodja vojaške obveščevalne službe.