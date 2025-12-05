(AFERA TRENTA) Tožilec Valenčič ne odneha – po šestih mesecih se je na oprostilno sodbo pritožil! Janša: Valenčič se je hkrati prijavil za mesto sodnika na vrhovno sodišče ⁦!

Piše: T. B. (Nova24TV.si)

Ime tožilca Boštjana Valenčiča se je v celotni slovenski javnosti močno uveljavilo. Čeprav je po oprostilni sodbi v zadevi Trenta sam posredno priznal, da gre za politični konstrukt, nadaljuje svojo gonjo proti predsedniku SDS in soobtoženim – po šestih mesecih se je na oprostilno sodbo pritožil.

Sodišče v Celju je aprila letos oprostilo Janeza Janšo, Branka Kastelica in Klemna Gantarja v zadevi Trenta. Janša je ob zmagi izjavil, da se “naš boj šele začenja” – in očitno je imel prav.

Janša je prek družbenega omrežja X sporočil, da se je tožilec Boštjan Valenčič po šestih mesecih na oprostilno sodbo v zadevi Trenta pritožil in zahteval ponovljeno sojenje v isti zadevi. Pred novim senatom. Ker se bližajo državnozborske volitve, se obeta nov pravosodni škandal zoper vodjo opozicije.

Spomnimo: tožilstvo je po razglasitvi oprostilne sodbe v zadevi Trenta za prvaka SDS Janeza Janšo in soobtožena napovedalo pritožbo. Kot je takrat v izjavi za medije dejal Valenčič, je bil nad sodbo zelo presenečen, saj je glede na dokaze v spisu pričakoval obsodilno sodbo. Pritožbo je napovedal že takrat, in to kljub temu, da je pri tem ocenil, da je sodba dokaz, da slovensko pravosodje deluje. To je po odbijanju izjavil za medije: “Moram pa še dodati, da je ta sodba dokaz, da slovensko pravosodje deluje.“ S to izjavo je sprožil val ciničnih zapisov, češ da tožilec ne verjame niti v svoj konstrukt.

Janša je v svoji današnji objavi zapisal še, da se je Valenčič hkrati prijavil za mesto sodnika na Vrhovnem sodišču. “Sicer nima niti enega dneva sodniškega staleža na nobeni stopnji sodišča – ima pa ‘zasluge’ pri čiščenju janšistov,” je zapisal prvak SDS.

Valenčič je kot višji državni tožilec zaposlen na Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije (SDT RS) v Ljubljani, ki je organizacijska enota Vrhovnega državnega tožilstva RS. Deluje pod vodstvom vodje SDT, višje državne tožilke svetnice Darje Šlibar, ki pa je tudi mati predsednice podmladka Gibanja Svoboda Nike Podakar.