Afera Jourova-Accetto: SDS zahteva odstop ustavnega sodnika

Piše: C. R.

V poslanski skupini SDS so danes na podlagi razkritih dokumentov Evropske komisije in dodatnih ugotovitev evropskega poslanca dr. Milana Zvera znova opozorili na resne sume političnega vplivanja Evropske komisije in njene podpredsednice Věre Jourove na delo Ustavnega sodišča Republike Slovenije v zvezi s presojo novele Zakona o RTV Slovenija.

Marca 2023 je komisarka Jourova obiskala Slovenijo in se srečala s predsednikom Ustavnega sodišča Matejem Accettom le nekaj dni po tem, ko je Ustavno sodišče začasno zadržalo izvajanje novele zakona o RTVS. Kljub njenim trditvam, da na srečanju nista govorila o ustavni presoji, razkriti dokumenti Evropske komisije kažejo, da je bila prav novela RTV ena osrednjih tem pogovora. Kar Accetto sicer zanika.

Dr. Milan Zver je od Evropske komisije zahteval razkritje celotne dokumentacije o obisku, vendar je prejel močno cenzurirano poročilo, pri čemer je bilo pet od šestih strani popolnoma počrnjenih. Šele po posredovanju evropske varuhinje človekovih pravic Emily O’Reilly je bilo razkrito, da je komisarka Jourova v pogovorih “želela preveriti stališča predsednika ustavnega sodišča o novem zakonu o RTV Slovenija”.

Kmalu po tem obisku je Ustavno sodišče svojo odločitev spremenilo in preklicalo začasno zadržanje izvajanja zakona, pri čemer je bil izid glasovanja sodnikov 5 : 4. Sodnik Matej Accetto se pri tem ni izločil, čeprav je bil osebno udeležen v srečanju, ki bi lahko predstavljalo nedopusten vpliv na odločanje sodišča. Obstaja resen sum, da je bil prav njegov glas odločilen za uveljavitev zakona, s katerim je vlada povečala svoj vpliv na RTV Slovenija.

Z razkritjem dokumentov je postalo jasno, da je bila vsebina obiskov politično motivirana, saj so v opomnikih zapisane pristranske ocene o prejšnji slovenski vladi, hvale nove oblasti ter omembe “depolitizacije” RTV Slovenija in odstranjevanja vodstva, ki naj bi bilo naklonjeno opoziciji, je sporočila SDS. Evropska komisarka, pristojna za preglednost in vladavino prava, je tako sama delovala v nasprotju z načelom nepristranskosti in poskušala vplivati na neodvisno sodno vejo oblasti države članice.

Zaradi navedenega v Poslanski skupini SDS zahteva takojšnji odstop ustavnega sodnika Mateja Accetta z vseh funkcij, saj je s svojim ravnanjem omajal neodvisnost in verodostojnost Ustavnega sodišča. Prav tako zahteva, da Ustavno sodišče nemudoma odloči, ali je Zakon o RTV Slovenija v skladu z Ustavo Republike Slovenije, pa tudi da se Veri Jourovi prepove opravljanje kakršnekoli javne funkcije v institucijah EU, saj je s svojim ravnanjem kršila evropske standarde nepristranskosti in subsidiarnosti.

Primer Vere Jourove in Mateja Accetta je postal simbol nevarnega političnega vmešavanja v delovanje neodvisnih institucij. Takšna ravnanja spodkopavajo zaupanje državljanov v evropske in državne organe, rušijo načela delitve oblasti ter ogrožajo legitimnost in stabilnost evropskega projekta.