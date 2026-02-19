Afera Fotopub je šolski primer dvojnih standardov

Piše: dr. Metod Berlec

Ameriško in svetovno javnost še vedno pretresa afera Epstein. O njej slovenski dominantni mediji pišejo z vnemo, z velikim moralnim užitkom, kot da gre za dokaz propada »gnilega Zahoda«.

A ko gre za domačo afero Fotopub, kjer so se prav tako pojavili resni očitki o spolnem nasilju, manipulacijah in zlorabi (mladoletnih) deklet, ista medijska in politična scena bolj ali manj molči. In to kljub temu, da je bil lokal Fotopub v centru Ljubljane prostor, kamor so redno zahajali vidni predstavniki leve kulturne in politične scene. Med njimi tudi vidni obrazi sedanje vladajoče koalicije. Prav ta prepletenost t. i. alternativne scene, levih političnih struktur in z njimi povezanih medijskih krogov opozarja na dejstvo, da se preiskava afere ne premakne z mrtve točke, saj lahko škoduje celotni tranzicijski levici.

Psiholog Matic Munc je pred kratkim na blogu znova spomnil na ta škandal. Opisal je pričevanja o novačenju mladih deklet v ljubljanskih lokalih, o zasebnih zabavah v ateljejih in na vikendih, kjer naj bi se dogajale hude zlorabe – tudi nad mladoletnimi osebami. Zgodbe so prvič množično prišle v javnost poleti 2022, ko so anonimni profili na družbenih omrežjih razkrili pričevanja žrtev Dušana Smodeja, predsednika Društva Fotopub. Prelomni trenutek je bil avgusta istega leta samomor po »božje čaščenega« Romana Uranjeka, enega izmed osrednjih akterjev te izrojene »umetniške scene«. Po Muncu naj bi se po njegovi smrti v Križankah zbrali njegovi prijatelji in sodelavci. In razpravljali, kako omejiti škodo, ki jo povzročajo pričevanja. V tednih, ki so sledili, so osebe, ki so spregovorile o zlorabah, postale tarča diskreditacij. Medijska pozornost glavnih medijev pa je hitro usahnila. V veliki meri po »zaslugi« pritiska pomembnih oglaševalcev in levičarskih »vplivnežev«, ki so povezani s krogi okoli Fotopuba.

Pri tem bode v oči primerjava z ravnanjem organov pregona v primerih, ko se na tnalu znajde kdo iz desne politične opcije. Takrat postopki stečejo ekspresno, preiskave se odvijajo z izjemno vnemo, mediji pa dogajanje spremljajo skoraj v realnem času. Kot da bi celoten aparat nenadoma dobil turbo pogon. Zadnji tak primer je obtožni predlog zoper člane Knovsa iz vrst NSi, ki ga je vložilo Specializirano državno tožilstvo. Češ, da so kot člani Knovsa zlorabili svoj uradni položaj. Ko pa se pojavijo sumi, ki bi lahko obremenili ljudi iz levega političnega ali kulturnega kroga, se nenadoma vse ustavi. Postopki se vlečejo, odgovornost se razblinja, institucije se znajdejo »v leru«, kot da se ne da nič narediti. Afera Fotopub je zato šolski primer tega dvojnega standarda. Dobra tri leta in pol po izbruhu afere obtožnica proti glavnemu akterju afere – Dušanu Smodeju – še vedno ni bila vročena. Glavni protagonist se mirno sprehaja po tujini in »umetniško« uživa …