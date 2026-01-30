“85 let star komunist straši in vam narekuje, kako voliti? Zamislite se malo!”

Piše: Celjski glasnik

Kljub temu, da se podpredsednik vlade Matej Arčon hvali, da naj bi jim opozicija zavidala uspehe in zato problematizira financiranje volilne kampanje iz proračuna, na levici še kako vlada strah, da jim ne bi uspelo.

To dokazuje tudi dejstvo, da so po nevladnikih, sedaj aktivirali prvega predsednika in človeka, ki mu Slovenija ni bila nikoli intimna opcija, Milana Kučana.

Kdaj vidiš, da levičarskemu režimu ne gre od rok? Ko se mora aktivirati padrone osebno. Prva stopnja so nevladniki, vidimo da Nikica in Jenull delata na polno, druga stopnja pa padrone osebno. 85 let star komunist straši in vam narekujejo kako voliti? Zamislite se malo. https://t.co/575ma4dzJW — Boštjan Perne (@bostjanperne) January 25, 2026

Da danes mediji vračajo usluge vladi za bogate posle, se kaže tudi v tem, da denimo Reporter opravlja intervju tudi s 85 let starim Milanom Kučanom, ki kljub vsem dokazom, da je vsa leta deloval s figo v žepu, še vedno pametuje o pomenu levih vlad. Tako tudi Kučan ne more mimo tega, da ne bi hujskal ljudi proti Janezu Janši in se delal kot da je sam z levico mesija Slovenije.

Vendar kaj tu nenazadnje pomeni za Slovenijo in kaj želijo s tem doseči, je lepo zapisal Boštjan Perne: “Kdaj vidiš, da levičarskemu režimu ne gre od rok? Ko se mora aktivirati padrone osebno. Prva stopnja so nevladniki, vidimo da Nikica in Jenull delata na polno, druga stopnja pa padrone osebno. 85 let star komunist straši in vam narekujejo kako voliti? Zamislite se malo.”