50.000 evrov za posnetek dojenja psa od SDS zahteva Maja Smrekar ob pomoči odvetniške družbe Čeferin

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Maja Smrekar je s pomočjo odvetniške družine Čeferin od SDS zahtevala 50.000 evrov odškodnine, ker so uporabili posnetek, na katerem doji psa.

To je zahtevala po napovedi stranke Levica, da bodo proti SDS vložili kazensko ovadbo, ker za promocijo zbiranja 40.000 podpisov za referendum proti zakonu o astronomskih pokojninskih dodatkih, ki jih nameravajo vladne stranke dodeliti eliti umetnikov, uporabljajo fotografijo Smrekarjeve, za katero po mnenju Levice v SDS nimajo avtorskih pravic. Tako Smrekarjeva zahteva odškodnino:

Razlog spora je raba fotografije v kampanji za zbiranje podpisov za referendum o dodatkih k pokojninam umetnikom, med upravičenci bi lahko bila tudi Smrekarjev. Sporni plakat, o katerem poteka spor, je takšen:

Oglas s posnetkom dojenja Maje Smrekar, avtor fotografije, ki je del oglasa, je Manuel Vason

Fotografijo dojenja psa je bila že pogosto prikazana v medijih in na družabnih omrežjih, v času sedanje vlade so jo vladajoči sami uporabili za oglasne namene in jo objavili, tudi z objavo imena avtorja Manuela Vasona, kar kaže posnetek reklama za dogodek, ki ga je soorganiziralo ministrstvo za kulturo, ki so jo objavili na omrežju FB:

Smrekarjeva je s pomočjo odvetniške družine Čeferin SDS poslala opomin pred tožbo. V dopisu poskuša izvedeti tudi, katera agencija je SDS pripravila oglasno kampanjo, da bi sprožila tudi spor proti njim pred častnim razsodiščem.

“Glavni razlog je seveda, da so se odločili zlorabiti podobo umetnice za to, da zavajajo pri zbiranju podpisov za referendum.” Tako je pa sinoči predsednica Levica in ministrica za kulturo Asta Večko odgovorila Urošu Slaku na POP TV na vprašanje, kaj je bil glavni razlog, da so se v Levici odločili, da proti SDS vložijo kazensko ovadbo. Odgovor o kazenskem pregonu največje opozicijske stranke, ko namerava s 40.000 podpisi zahteva referendum o privilegiju dosmrtnih astronomskih dodatkov k pokojninam, je nadaljevala tako: “Po 151. členu kazenskega zakonika je kaznivo dejanje, kadar se zavaja, manipulira, ali hoče preslepiti volivca, da bi izrazil svojo svobodno voljo. Tukaj gre za čisto manipulacijo SDS. Namreč, na plakate po celi Sloveniji pred vsemi upravnimi enotami, kjer zbirajo podpise, so dali delo, umetniško delo Maje Smrekar. Zanj seveda po eni strani absolutno seveda nimajo dovoljenja, po drugi strani pa so s tem sprožili gonjo proti umetnikom, proti kulturnikom, na ta način, da si želijo prisvojiti nazaj očitno koncept, ki jim je blizu, torej izrojene umetnosti.”

Andrej Hoivik (SDS) pa je, ko je že pred tem odgovarjal na napoved kazenskega postopka Levice, opozoril: “Ne gre za reprodukcijo umetniškega dela, gre zgolj za obdelavo fotografije, ki je bila prvič javnosti predstavljena kar pred sedmimi leti že in mi smo prepričani, da s tem nismo kršili avtorskega dela.”